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狂省近5千元！IKEA絕版品出清 近千項商品下殺5折起

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA推出絕版品出清，即日起至7月19日連續4週，近千項商品限時限量5折起，花小錢就能輕鬆為家添新意。圖／IKEA提供
IKEA推出絕版品出清，即日起至7月19日連續4週，近千項商品限時限量5折起，花小錢就能輕鬆為家添新意。圖／IKEA提供

每次都會掀起搶購熱潮的IKEA絕版品出清又來了，即日起至7月19日，近千項商品限時限量下殺5折起，最高一次省了近5千元，還有許多百元內的好物，而IKEA台北四家分店加碼，7月19日前購買家具家飾單筆消費滿5百元，送瑞典烤杏仁蛋糕券乙張，6月24、25日還有限時快閃1元起競標活動。

此次IKEA絕版品出清中，最厲害的商品為超大的HEMNES書桌／工作桌，原價12,900元，特價7,990元，直接省下4,910元，有著天然實木材質與染白色設計，整體收納超強；另款大容量收納空間的黑藍色NORDMELA抽屜櫃／4抽，原價7,590元，特家4,590元，也省下3千元，可以當成長凳與收納箱雙重功能；許多人愛的LIATORP白色電視櫃，特價6,500元，也省下2,490元；可以變形成躺椅或是多人坐長凳的GALLNÅS扶手椅，特價7,900元，最多人愛買的BILLY書櫃，原價2,290元，特價1,100元。

酷熱夏天中，也需要跟朋友開派對享樂，SOMMARFLOX 附龍頭飲料罐特價299元，喜歡烤肉的話，不鏽鋼與櫸木打造的GRILLTIDER烤肉叉特價69元、GRILLTIDER烤肉用托盤特價119原等。

各種銅板好物更是同步特價，SUNNERSTA藍色收納筒／盒特價9元，RUMPLING鯊魚環保購物袋特價49元，ENKELSPÅRIG水瓶也特價69元，值得入手的NIMM附蓋收納盒原價149元，特價49元。

可變形的GALLNÅS扶手椅簡單幾個步驟就能展開，變身成舒適的躺椅或多人可坐的長凳。圖／IKEA提供
可變形的GALLNÅS扶手椅簡單幾個步驟就能展開，變身成舒適的躺椅或多人可坐的長凳。圖／IKEA提供
擁有大容量收納空間的黑藍色NORDMELA抽屜櫃。圖／IKEA提供
擁有大容量收納空間的黑藍色NORDMELA抽屜櫃。圖／IKEA提供
帶有浪漫氣息的LIATORP白色電視櫃，也有特價。圖／IKEA提供
帶有浪漫氣息的LIATORP白色電視櫃，也有特價。圖／IKEA提供
現省近五千元的HEMNES書桌、工作桌。圖／IKEA提供
現省近五千元的HEMNES書桌、工作桌。圖／IKEA提供

IKEA

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