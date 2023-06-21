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鐵粉必收！7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN全店攜手日本輕奢精品包品牌Samantha Vega以及最受歡迎的三麗鷗家族，自6月28日下午3點起展開「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店攜手日本輕奢精品包品牌Samantha Vega以及最受歡迎的三麗鷗家族，自6月28日下午3點起展開「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動。圖／7-ELEVEN提供

喜愛HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗的粉絲集合！7-ELEVEN全店攜手日本輕奢精品包品牌Samantha Vega以及最受歡迎的三麗鷗家族，自6月28日下午3點起至8月5日展開「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，以三麗鷗當家一姊HELLO KITTY率領美樂蒂、大耳狗及布丁狗等家族成員，推出經典包袋、飾品、美妝以及居家生活等聯名周邊，既時尚又甜美，絕對讓粉絲少女心大噴發；另有三麗鷗與知音文創、OUTDOOR、享夢城堡、百耘圖、gourmandise以及ible等限量周邊。

7-ELEVEN自2005年與HELLO KITTY合作推出第一檔集點活動，為零售通路開啟消費集點風潮，同時也創造全民新話題及高討論度；為持續打造集點活動的新鮮感，7-ELEVEN全店集點不斷推陳出新，本次除了與風靡全球的HELLO KITTY聯名外，更與日本輕奢精品包品牌Samantha Vega首度跨界合作，Samantha Vega是日本超級人氣品牌Samantha Thavasa的姐妹品牌，注重休閒風格，強調實用性和時尚感，本次首度合作推出一系列甜美又時尚的限量聯名周邊，再創肖像集點新話題。

7-ELEVEN全店「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」首推以HELLO KITTY、美樂蒂、大耳狗及布丁狗立體公仔設計的「限量聯名飾品」，絕美手鍊及項鍊，同時可當包包掛飾，是低調奢華的時尚單品。另有「限量經典肩背包」、「限量硬殼大斜肩包」、「限量經典大水桶包」、「限量HELLO KITTY公仔伸縮證件套/鑰匙圈」等經典聯名包袋。

美妝系列則推出「限量LED補光美妝鏡」，共有HELLO KITTY、美樂蒂兩款造型，分別為時尚白及甜美粉兩大色系；「限量硬殼化妝箱」則是大耳狗及美樂蒂款，超大鏡面搭配外箱上的裁型設計公仔，精緻有質感；還有「限量實木凱蒂公仔杯墊手機座」、「限量凱蒂30公分模型大公仔存錢筒」、「限量凱蒂公仔氣氛燈香薰機」、「限量旋轉凱蒂公仔音樂珠寶盒」、「限量自動抗UV傘」等居家生活實用周邊。

除了Samantha Vega聯名系列商品外，另有與知音文創、OUTDOOR、DREAM CASTLE、百耘圖、gourmandise、ible等知名品牌聯名推出的音樂鈴、萬年曆、居家燈、長短夾、零錢包、寢具組、拼圖、AirPods Pro矽膠耳機殼、頸掛空氣清淨機等限量商品，搭配集點最低只要299元起就能輕鬆帶回家。

7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量實木凱蒂公仔杯墊手機座」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋399元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量實木凱蒂公仔杯墊手機座」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋399元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量LED補光美妝鏡」共2款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋499元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量LED補光美妝鏡」共2款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋499元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋499元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「限量頸掛空氣清淨機」，快閃購6月28日下午3點起消費不限金額＋3,980元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「限量頸掛空氣清淨機」，快閃購6月28日下午3點起消費不限金額＋3,980元換購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量硬殼大斜肩包」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋699元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量硬殼大斜肩包」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋699元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋699元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月28日下午3點起推出地表最強「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月28日下午3點起推出地表最強「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月28日下午3點起推出「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動 ，三麗鷗粉絕對要衝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月28日下午3點起推出「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動 ，三麗鷗粉絕對要衝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量聯名立體墜飾項鍊、手鍊」共6款（款式隨機），快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每個＋199元換購；7月3日下午3點起每個集滿6點＋199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量聯名立體墜飾項鍊、手鍊」共6款（款式隨機），快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每個＋199元換購；7月3日下午3點起每個集滿6點＋199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量知音文創聯名商品」共4款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款加價599元～999元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點加價599元～999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量知音文創聯名商品」共4款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款加價599元～999元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點加價599元～999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量自動抗UV傘」共3款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋399元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量自動抗UV傘」共3款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋399元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量硬殼化妝箱」共2款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋599元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量硬殼化妝箱」共2款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋599元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量旋轉凱蒂公仔音樂珠寶盒」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋899元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋899元。「限量30公分凱蒂模型大公仔存錢筒」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋999元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量旋轉凱蒂公仔音樂珠寶盒」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋899元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋899元。「限量30公分凱蒂模型大公仔存錢筒」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋999元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋999元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「限量OUTDOOR X HELLO KITTY聯名牛仔系列商品」，共8款，快閃購6月28日下午3點起消費不限金額每款加價299元～599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「限量OUTDOOR X HELLO KITTY聯名牛仔系列商品」，共8款，快閃購6月28日下午3點起消費不限金額每款加價299元～599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量24公分經典大水桶包」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋399元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量24公分經典大水桶包」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋399元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋399元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動攜手日本輕奢精品包品牌推出多款單品，「限量凱蒂公仔伸縮證件套／鑰匙圈」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋299元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動攜手日本輕奢精品包品牌推出多款單品，「限量凱蒂公仔伸縮證件套／鑰匙圈」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋299元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋299元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量經典肩背包」共2款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋399元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋399元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量經典肩背包」共2款，快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額每款＋399元換購；7月3日下午3點起每款集滿6點＋399元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自6月28日下午3點起推出「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動 ，三麗鷗粉絕對要衝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自6月28日下午3點起推出「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動 ，三麗鷗粉絕對要衝。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推「Samantha Vega X SANRIO超甜美時尚集點」活動，「限量凱蒂公仔氣氛燈香薰機」快閃購6月28日下午3點起至7月2日消費不限金額＋899元換購；7月3日下午3點起集滿6點＋899元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN推出「限量OUTDOOR X HELLO KITTY聯名牛仔系列商品」，共8款，快閃購6月28日下午3點起消費不限金額每款加價299元～599元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「限量OUTDOOR X HELLO KITTY聯名牛仔系列商品」，共8款，快閃購6月28日下午3點起消費不限金額每款加價299元～599元。圖／7-ELEVEN提供

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