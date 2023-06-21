快訊

賴清德拋政策盼縮短學費落差 陳建仁曝3配套：高中職學費全免

救命倒數30小時！鐵達尼號探索潛艦，安全設計早就出包？

遭近20人指控性騷、性侵 NONO：即刻停止演藝工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Valextra首爾主題快閃店開幕 一次打包鄭容和、車勝元及金永勳

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
義大利品牌Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作快閃店，包括鄭容和（中）、車勝元（左）、男團THE BOYZ成員金永勳，特意現身捧場。圖／摘自鄭容和Instagram、車勝元微博、Getty Images
義大利品牌Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作快閃店，包括鄭容和（中）、車勝元（左）、男團THE BOYZ成員金永勳，特意現身捧場。圖／摘自鄭容和Instagram、車勝元微博、Getty Images

義大利高級皮具品牌Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作快閃店，並於日前在精品百貨公司Galleria一樓開幕。邀請了韓星包括鄭容和、車勝元、男團THE BOYZ成員金永勳、女團IVE成員Liz等，特意現身捧場，可一次搜集了不同世代的帥哥明星，讓粉絲都很激動。

被稱為韓國時尚幕後推手的YK Jeong在這次與Valextra的合作系列中，呈現出一系列帶有YK熊商標的包款，像是其中Babila包附帶了與YK合作的熊吊飾，而Bucket包更特別設計了內袋，並且於上面刻有YK熊圖案，趣味感十足。而受邀的鄭容和跟THE BOYZ成員金永勳也都分別演繹了這系列包包，絲毫沒有違和感；但以「硬派大叔」為印象的車勝元詮釋起略可愛感的手提包，則讓人覺得有反差萌。除了與YK的合作產品，Valextra更將各種不同色系的Tric Trac包款如同藝術品一般展示在特別設計的牆面上，同時店內更有多款限量版Iside包款和Valextra的季節限定商品。而Valextra與YK合作的快閃店，不僅為品牌於全球開設的第三個主題快閃店，也是首次於首爾登場。

YK Jeong在這次與Valextra的合作系列中，呈現出一系列帶有YK熊商標的包款。圖／Valextra提供
YK Jeong在這次與Valextra的合作系列中，呈現出一系列帶有YK熊商標的包款。圖／Valextra提供

男性是否可搭配原本偏女用的包包呢？剛落幕的米蘭男裝周中，時裝品牌ETRO也給出了新觀點。這季設計師Marco De Vincenzo從古老的寓言書中汲取靈感，將西方歷史中的抽象概念擬人化，充滿了對人格、美德和善惡的描繪，融入設計當中。於是利用了鑲嵌圖案的托特包，斜揹印花水餃包及迷你鉚釘水餃包，讓男士們造型添加自由奔放不受抅束的波西米亞精神。

車勝元現身Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自車勝元微博
車勝元現身Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自車勝元微博

鄭容和現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自鄭容和Instagram
鄭容和現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自鄭容和Instagram

男團THE BOYZ成員金永勳現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／Getty Images
男團THE BOYZ成員金永勳現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／Getty Images

女團IVE成員Liz現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自IVE twitter
女團IVE成員Liz現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自IVE twitter

ETRO 2024春夏男裝系列，迷你鉚釘水餃包。圖／ETRO提供
ETRO 2024春夏男裝系列，迷你鉚釘水餃包。圖／ETRO提供

ETRO 2024春夏男裝系列，鑲嵌圖案托特包。圖／ETRO提供
ETRO 2024春夏男裝系列，鑲嵌圖案托特包。圖／ETRO提供

快閃

延伸閱讀

新光三越全台逾30場活動串連 端午連假逛百貨樂趣多

格蘭菲迪進駐台北晶華 奢華系列快閃店每日限量10席

JAMEI CHEN快閃店 入駐NOKE忠泰樂生活Scloud期間限定

來玩快閃店!雅詩蘭黛有奇想之旅 資生堂迎來銀座音樂節

相關新聞

日本西鐵集團飯店插旗台北！搶先卡位 限時6天快閃7折

日系飯店在台灣再加一。繼「和苑三井花園飯店台北忠孝」、「JR東日本大飯店台北」、「台北燦路都飯店」、「格拉斯麗台北飯店」...

Valextra首爾主題快閃店開幕 一次打包鄭容和、車勝元及金永勳

義大利高級皮具品牌Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作快閃店，並於日前在精品百貨公司Galleria一樓開幕。邀請了韓星包括鄭容和、車勝元、男團THE BOYZ成員金永勳、女團IVE成員Liz等，特意現身捧場，可一次搜集了不同世代的帥哥明星，讓粉絲都很激動。

羅技MX系列鍵鼠智慧升級 ChatGPT一鍵秒回 Razer寶可夢電競鍵盤耍萌助攻玩家

上班族每天最親密接觸的用品之一，非鍵盤、滑鼠莫屬！Logitech羅技MX高階商務鍵鼠升級推出MX Keys S無線智能...

43歲「娘娘」秦嵐接Tory Burch代言人 不科學美照曝光全網看傻

美國時尚品牌Tory Burch正式宣布今年43歲的女星秦嵐成為最新代言人，而這也繼超模劉雯之後的第二位的中國明星擔任此...

今天夏至一日限定！全家便利商店App「特大杯經典美式咖啡、拿鐵」同品項買2送1

今天（6月21日）是端午連假前的最後一個上班日，同時也是24節氣中的夏至，炎熱酷暑一定要來杯冰涼咖啡消消暑！

天氣悶熱難入睡？挑對科技降溫寢具能降溫 還能省電費

天氣又悶又熱，一回到家中，馬上就把冷氣打開嗎？然後睡覺時，若是沒有冷氣，根本很難入睡，許多專家都預測今年夏天會特別熱，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦