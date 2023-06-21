Valextra首爾主題快閃店開幕 一次打包鄭容和、車勝元及金永勳

義大利高級皮具品牌Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作快閃店，並於日前在精品百貨公司Galleria一樓開幕。邀請了韓星包括鄭容和、車勝元、男團THE BOYZ成員金永勳、女團IVE成員Liz等，特意現身捧場，可一次搜集了不同世代的帥哥明星，讓粉絲都很激動。

被稱為韓國時尚幕後推手的YK Jeong在這次與Valextra的合作系列中，呈現出一系列帶有YK熊商標的包款，像是其中Babila包附帶了與YK合作的熊吊飾，而Bucket包更特別設計了內袋，並且於上面刻有YK熊圖案，趣味感十足。而受邀的鄭容和跟THE BOYZ成員金永勳也都分別演繹了這系列包包，絲毫沒有違和感；但以「硬派大叔」為印象的車勝元詮釋起略可愛感的手提包，則讓人覺得有反差萌。除了與YK的合作產品，Valextra更將各種不同色系的Tric Trac包款如同藝術品一般展示在特別設計的牆面上，同時店內更有多款限量版Iside包款和Valextra的季節限定商品。而Valextra與YK合作的快閃店，不僅為品牌於全球開設的第三個主題快閃店，也是首次於首爾登場。

YK Jeong在這次與Valextra的合作系列中，呈現出一系列帶有YK熊商標的包款。圖／Valextra提供

男性是否可搭配原本偏女用的包包呢？剛落幕的米蘭男裝周中，時裝品牌ETRO也給出了新觀點。這季設計師Marco De Vincenzo從古老的寓言書中汲取靈感，將西方歷史中的抽象概念擬人化，充滿了對人格、美德和善惡的描繪，融入設計當中。於是利用了鑲嵌圖案的托特包，斜揹印花水餃包及迷你鉚釘水餃包，讓男士們造型添加自由奔放不受抅束的波西米亞精神。

車勝元現身Valextra與韓國知名級造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自車勝元微博

鄭容和現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自鄭容和Instagram

男團THE BOYZ成員金永勳現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／Getty Images

女團IVE成員Liz現身Valextra與韓國知名造型師YK Jeong共同合作的首爾快閃店。圖／摘自IVE twitter

ETRO 2024春夏男裝系列，迷你鉚釘水餃包。圖／ETRO提供