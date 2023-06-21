日本西鐵集團飯店插旗台北！搶先卡位 限時6天快閃7折

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聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「索拉利亞西鐵飯店」用餐空間寬敞明亮。圖／易遊網提供
「索拉利亞西鐵飯店」用餐空間寬敞明亮。圖／易遊網提供

日系飯店在台灣再加一。繼「和苑三井花園飯店台北忠孝」、「JR東日本大飯店台北」、「台北燦路都飯店」、「格拉斯麗台北飯店」等日系飯店相繼登台，西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」也將於今年插旗台北，預計8月1日開幕迎賓。易遊網即起推出獨家開幕快閃優惠，6月26日前限量7折，搭配最高現減288元折扣碼，兩人成行、每人含稅最低1,400元有找。

在日本擁有18個分館的「索拉利亞西鐵飯店」，於韓國、泰國拓點後，第4間海外飯店選擇落腳台北西門町。飯店整體設計以木質搭配大理石材，營造出新穎輕奢又不失溫度的氛圍，房型有雙人房、雙床房、三人房等多種選擇，設計風格則延續Solaria品牌的日系精品質感，融合台北都會現代摩登氣息。飯店早餐採自助餐形式，提供日式、西式、中式料理，甚至饅頭、大雞排等台灣特有點心或小吃也登上餐檯。

「索拉利亞西鐵飯店」開幕快閃專案，除了下殺7折起的優惠，還能享平假日同價優惠，假日入住不加價，入住期限為8月1日至12月28日。其中，「標準大床房」每晚含稅3,000元，加200元可升等有配備浴缸的「標準大床房」；含有浴缸的「經典三人房」每晚含稅5,100元起，房內配有3張獨立單人床。以上早餐加購每人600元，可於訂單備註代訂需求。

易遊網取得獨家折扣外，APP訂房再加碼優惠。以易遊網APP訂房，結帳輸入折扣碼「eight188」可再減188元；搭配玉山易遊卡刷卡付款，輸入「eight288」則可現省288元。相關資訊可至易遊網官網查詢。

「標準大床房」每晚含稅3,000元，加200元可升等有配備浴缸的同等房型。圖／易遊網提供
「標準大床房」每晚含稅3,000元，加200元可升等有配備浴缸的同等房型。圖／易遊網提供
在日本擁有18個分館的「索拉利亞西鐵飯店」，第4間海外飯店選擇落腳熱鬧繁華的台北西門町。圖／易遊網提供
在日本擁有18個分館的「索拉利亞西鐵飯店」，第4間海外飯店選擇落腳熱鬧繁華的台北西門町。圖／易遊網提供
西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」8月1日正式開幕迎客。圖／易遊網提供
西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」8月1日正式開幕迎客。圖／易遊網提供
「經典三人房」每晚含稅5,100元起，配有獨立小三床。圖／易遊網提供
「經典三人房」每晚含稅5,100元起，配有獨立小三床。圖／易遊網提供

易遊網 快閃 日本

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