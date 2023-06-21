盤點今夏新飲品 三趨勢：搶聯名、推快閃、夯打卡

夏季是飲料熱賣高峰，也是各品牌競推新口味的季節。今夏首波新品，主打聯名款，也有不少新飲品從快閃店入手，創造打卡熱潮；其中，「可口可樂」攜手全球最熱門電競遊戲《League of Legends英雄聯盟》，首次推出電競聯名Coca-Cola® Creations「英雄登場」期間限定新品，與全球同步，最具話題。

《League of Legends英雄聯盟》為全球最熱門的電競遊戲之一，是許多玩家心目中的顛峰之作，此次聯名推出的期間限定新品「英雄登場」，採用黑金兩色搭配聯名的專屬徽章，周圍散發出藍色的「海克斯科技」光芒。系列活動也正式展開，6月30日前於Q-Time複合式網路咖啡廳(西門店)推出「英雄登場專屬組合餐」及英雄登場專區。即日起至7月18日全球玩家完成遊戲解鎖任務、可獲得三款《League of Legends英雄聯盟》限量版表情。

KIRIN旗下飲料品牌「午後の紅茶」則推出「幸福午後集點送」活動，即日起至9月30日購買任一午後の紅茶品項至活動官網登錄發票，就有機會獲得法國頂級鑄鐵鍋具品牌LE CREUSET的優雅餐廚好禮，包含清新可愛的花型盤、小愛心烤盅及心型盤、價值14,500元的經典「LE CREUSET典藏圓鐵鍋」等。

日本百年乳酸菌飲料品牌「可爾必思」即日起至7月2日，在台北南陽街開設期間限定快閃店「Peace你的渴！」，店內提供4款定番款「可爾必思」乳酸菌飲料和每周替換的限定特調。快閃店的外帶杯也別具設計巧思，搭配特製不織布環保提袋供消費者自取。店外還設有大型「可爾必思」水語鋁箔包裝、拍照打卡區，以及「可爾必思」品牌歷史牆面，並不定期推出小驚喜。