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台南必比登「康樂街牛肉湯」傳分家？創始店老闆發聲：與事實不符

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「康樂街牛肉湯」位於台南市中西區康樂街。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。
「康樂街牛肉湯」位於台南市中西區康樂街。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。

創立於1993年、2022年8月才風光獲得必比登推介（Bib Gourmand）的台南「康樂街牛肉湯」，日前傳出「分家」，由晚班另覓新址、另起爐灶。創始店老闆林明良、陳麗美於FB官方粉絲團發出聲明表示，「分家」的新聞與事實不符，「康樂街牛肉湯並無分家情事。」

位於台南市中西區康樂街的「康樂街牛肉湯」，以法式高湯融合溫體牛肉為最大特色，深受饕客喜愛。去年10月曾傳出老闆有意頂讓，但後來因女兒願意回來接手而打消頂讓念頭。不料繼續經營不到一年，又傳出「分家」風波。

這次「康樂街牛肉湯」的分家風波，始自晚班團隊醞釀出走，並將新店面取名為「康樂牛肉湯」。店家今年2月17日曾在FB粉絲團發文說明：「康樂街牛肉湯的業主以及創始人為林先生，近30年由林明良先生與陳麗美女士共同經營，早上的班次4:30至15:00。而下午的班次，為李先生所經營，自15:00起至賣完。李氏謹使用場地，不能代表康樂街牛肉湯。」所謂「分家」之爭，似乎早有端倪。

「康樂街牛肉湯」創立於1993年。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。
「康樂街牛肉湯」創立於1993年。圖／摘自康樂街牛肉湯FB官方粉絲團。

尤其獲得必比登推介之後，關於「哪個時段才是必比登所推薦的」，也引發爭論。根據台南市觀旅局回應，評審都是神秘探訪，不會只在1個時段來1次，而是不同時段來過多趟，因此「不論哪個時段，都是必比登推薦美食。」

針對此次「分家」之說，創始店老闆林明良、陳麗美於FB官方粉絲團指出，老闆林明良的前妻早因車禍過世，兩個孩子跟著外婆舅舅一起住；兒子十多年前退伍後，老闆決定讓他們下午來店做下午班；「但沒想到這是惡夢的開始，十幾年來直到今天。」

創始店老闆發聲，也引發網友熱情回應，「支持康樂街325號，康樂街牛肉湯」、「從小到大都只吃早上的，下午的小時候吃一次，就不想吃了」、「每次都去支持老闆和闆娘的牛肉湯」、「前幾天才去吃，離開時他們遞上名片說是要搬家了⋯原來事有蹊蹺」。

「康樂街牛肉湯」湯頭招牌湯頭以老母雞、牛大骨、胡蘿蔔、蘋果等熬煮8小時而成。圖／摘自米其林官網。
「康樂街牛肉湯」湯頭招牌湯頭以老母雞、牛大骨、胡蘿蔔、蘋果等熬煮8小時而成。圖／摘自米其林官網。

牛肉湯 老闆 必比登

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