Prada 2024春夏男裝 演示恆常變化的自由流動

Prada日前於米蘭時裝周期間發表了2024春夏男裝，在創意總監Miuccia Prada與Raf Simons的共同創作下，新系列約46套服裝中，將人體視為流體的建築，除了展現身體的絕對自由以及對於流動性的叩問，並有包含韓星NTC成員的在玹、金泰黎、日本演員坂口健太郎都到場看秀。

韓星金泰黎以黑色長袖襯衫搭配立體刺繡花卉短裙現身看秀。圖／Prada提供

部分男裝襯衫的胸前點綴了立體的胸花和流蘇，為制式的襯衫賦予了立體、動感的可能。配件部分，方型楦頭的黑色皮鞋、多色彩的樂福鞋延續了Prada近年的鞋款輪廓，值得留意的是：1990年代一度流行的「一字眉」光學眼鏡儼然成為本季熱搶眼單品。

Prada品牌大使、韓團NCT成員的在玹也到場看秀。圖／Prada提供

從襯衫、西裝、雨衣、運動服以致多口袋的reporter夾克，從結構到細節都被重新審視、改造。像是超長的襯衫袖口，不僅與短褲的下緣相齊、更以寬鬆的形式讓手臂得以解放；reporter夾克的多口袋設計，時而變成釣魚背心、時而從尼龍材質變成毛絨的皮草，時而外搭載及膝翻領長風衣外，從結構、印象、搭配可能上多重解放。

秀場選擇於Prada藝術基金會中走秀。圖／Prada提供