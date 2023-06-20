快訊

臉丟到日本！鐵道迷為拍火車爬桿、蹲鐵軌旁 警報大響竟還嘻笑

侯友宜民調位居第三…張斯綱曝沈富雄來電內容 鑽石級輔選陣容可促成這事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Prada 2024春夏男裝 演示恆常變化的自由流動

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada於米蘭時裝周期間發表了2024春夏男裝，展現身體的絕對自由以及對「流動性」的哲學性叩問。圖／Prada提供（合成圖）
Prada於米蘭時裝周期間發表了2024春夏男裝，展現身體的絕對自由以及對「流動性」的哲學性叩問。圖／Prada提供（合成圖）

Prada日前於米蘭時裝周期間發表了2024春夏男裝，在創意總監Miuccia Prada與Raf Simons的共同創作下，新系列約46套服裝中，將人體視為流體的建築，除了展現身體的絕對自由以及對於流動性的叩問，並有包含韓星NTC成員的在玹、金泰黎、日本演員坂口健太郎都到場看秀。

韓星金泰黎以黑色長袖襯衫搭配立體刺繡花卉短裙現身看秀。圖／Prada提供
韓星金泰黎以黑色長袖襯衫搭配立體刺繡花卉短裙現身看秀。圖／Prada提供

部分男裝襯衫的胸前點綴了立體的胸花和流蘇，為制式的襯衫賦予了立體、動感的可能。配件部分，方型楦頭的黑色皮鞋、多色彩的樂福鞋延續了Prada近年的鞋款輪廓，值得留意的是：1990年代一度流行的「一字眉」光學眼鏡儼然成為本季熱搶眼單品。

Prada品牌大使、韓團NCT成員的在玹也到場看秀。圖／Prada提供
Prada品牌大使、韓團NCT成員的在玹也到場看秀。圖／Prada提供

從襯衫、西裝、雨衣、運動服以致多口袋的reporter夾克，從結構到細節都被重新審視、改造。像是超長的襯衫袖口，不僅與短褲的下緣相齊、更以寬鬆的形式讓手臂得以解放；reporter夾克的多口袋設計，時而變成釣魚背心、時而從尼龍材質變成毛絨的皮草，時而外搭載及膝翻領長風衣外，從結構、印象、搭配可能上多重解放。

秀場選擇於Prada藝術基金會中走秀。圖／Prada提供
秀場選擇於Prada藝術基金會中走秀。圖／Prada提供

最終全系列時裝與配件都反映了一種心靈與物理的自然狀態——萬事萬物恆常不變的真理、即是永恆的變動，進而呼應本季大秀主題：Fluid Form、流動的樣態。

超長的襯衫袖口，不僅與短褲的下緣相齊、更以寬鬆的形式讓手臂得以解放，是本季男裝最鮮明的視覺結構。圖／Prada提供
超長的襯衫袖口，不僅與短褲的下緣相齊、更以寬鬆的形式讓手臂得以解放，是本季男裝最鮮明的視覺結構。圖／Prada提供
reporter夾克的多口袋設計，展現了從結構、印象、搭配造型的多重解放。圖／Prada提供
reporter夾克的多口袋設計，展現了從結構、印象、搭配造型的多重解放。圖／Prada提供
1990年代風格的一字眉眼鏡、寬大且超長袖口的襯衫，是2024春夏男裝特色。圖／翻攝自 IG @ Prada
1990年代風格的一字眉眼鏡、寬大且超長袖口的襯衫，是2024春夏男裝特色。圖／翻攝自 IG @ Prada

米蘭 時裝周

延伸閱讀

精品新面孔！泰容代言LOEWE 「黑幫少爺」CP牽手DIOR

A片明星登伸展台伴「呻吟」聲邊走邊脫 DSquared2春夏大秀好嗨！

融入異國情調EMPORIO ARMANI 2024春夏男裝展現永恆美感！

「工裝」再定義！FENDI 2024春夏男裝 工廠走秀玩新意

相關新聞

Prada 2024春夏男裝 演示恆常變化的自由流動

Prada日前於米蘭時裝周期間發表了2024春夏男裝，在創意總監Miuccia Prada與Raf Simons的共同創...

這就是你在等的購物優惠！Gap、H&M和Mango夏季折扣起跑 下殺5折入手全身穿搭不用千元

正式迎來夏天，更是購物旺季，因此平價服飾品牌包括Gap、H&M以及Mango都推出了不同的優惠折扣，最低5折起，搭配出一身造型，甚至不到千元，是精打細算的人，趁機買一波的最佳時刻。

遊玩世界新選擇！越捷航空推出胡志明市至布里斯本直飛航班

廉航領導品牌越捷航空推出越南胡志明市至澳洲布里斯本的直飛航班，創下越南和澳洲昆士蘭省首條直飛航線的創舉。

日本越洋航空包機疫後首航桃園機場 鯨鯊彩繪機連結台日友情

JTA繼2011年9月21日飛航沖縄台中、以及2014年1月29日飛航沖縄桃園之後，將第三度飛航台灣，此次為疫後首航桃園...

GIORGIO ARMANI形塑紳士著裝標準新高度 2024春夏優雅、輕鬆寫意兼容並蓄

米蘭男裝周壓軸登場的便是義大利國寶級設計師Giorgio Armani先生的同名品牌，整體而言，2024春夏系列比起前天...

免費送小籠湯包、抽機票 「古北饕」新菜上桌享9折

主打小籠湯包、創意與傳統兼具中式料理的「古北饕」為慶祝1週年，自7月起將推出為期一個月的多重優惠。凡消費一籠10顆小籠湯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦