台灣一哥上線囉！趙又廷成瑞士精品大使 同門狄麗熱巴

亞洲的明星名人持續受到歐美西方精品青睞，成為品牌大使。最新消息是：台灣演員趙又廷甫成為沛納海（PANERAI）品牌家族之友，並由沛納海釋出系列形象視覺。

沛納海執行長Jean-Marc Pontroué為此表示，趙又廷的個人魅力和敬業精神正與沛納海的品牌精神，「我們熱情歡迎這位才華橫溢的演員與沛納海一同探索未來的無限潛能。」而趙又廷則回應，沛納海所擁有的歷史，並融合義式精神與瑞士工藝、讓他非常欽佩，「很榮幸能加入沛納海的大家庭, 與我的粉絲們分享Radiomir系列的傳奇歷史，同時也期待和品牌碰撞出默契且深厚的共識。」

沛納海近年積極提倡義式生活風格，例如帶有雅緻情趣的古典帆船。圖／沛納海提供

過往鮮少採用品牌大使、代言人的沛納海，一向聚焦於倡議義式生活風格，以及源自佛羅倫斯的設計精神、歷史，並結合當代的瑞士高級製表工藝；目前品牌僅有中國人氣女星迪利熱巴、日本男星反町隆史，以及在《星際異攻隊》中演出「星爵」一角的Chris Pratt，是全世界少數個位數的品牌大使，也讓本次趙又廷的加盟沛納海，更顯特殊意義。