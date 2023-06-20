愛馬仕Chaîne d'ancre躍上全新女表表盤 霧灰色調絕美

以錨鍊為靈感的Chaîne d'ancre是愛馬仕（Hermès）的經典，是愛馬仕第四任總裁Robert Dumas於1938年創作的代表性圖騰。1991年，設計師Henri d'Origny以奔放大膽的筆觸，將兩個切成一半的錨鍊鍊節組成原創表殼，在長方形中藏著正方形，與眾不同且具個性的Cape Cod於焉誕生。

2023年，愛馬仕推出全新Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，標誌性的錨鍊雙鍊節交織在條紋表盤上，並塗覆紫藤色或藍色清漆。 相互交織的鍊節在沖壓水平線條的背景襯托下更為出色，搭配在愛馬仕鐘表工坊精心打造的短吻鱷魚皮或小牛皮表帶，突顯這兩款現代優雅作品的柔和霧灰色調，是體現愛馬仕氣息、穿戴出悠閒自在感的入門首選。 2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配藍色調半透明清漆表盤與風暴藍色短吻鱷魚皮表帶，約25萬8,700元。圖／愛馬仕提供 2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配紫藤色調半透明清漆表盤與紫藤色小牛皮表帶，約12萬300元。圖／愛馬仕提供 2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配紫藤色調半透明清漆表盤與紫藤色小牛皮表帶，約12萬300元。圖／愛馬仕提供