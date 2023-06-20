快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

「戲曲王子」李文勳遭爆性侵 學生控「半夜脫褲猥褻」校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛馬仕Chaîne d'ancre躍上全新女表表盤 霧灰色調絕美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配藍色調半透明清漆表盤與風暴藍色短吻鱷魚皮表帶，約25萬8,700元。圖／愛馬仕提供
2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配藍色調半透明清漆表盤與風暴藍色短吻鱷魚皮表帶，約25萬8,700元。圖／愛馬仕提供

以錨鍊為靈感的Chaîne d'ancre是愛馬仕（Hermès）的經典，是愛馬仕第四任總裁Robert Dumas於1938年創作的代表性圖騰。1991年，設計師Henri d'Origny以奔放大膽的筆觸，將兩個切成一半的錨鍊鍊節組成原創表殼，在長方形中藏著正方形，與眾不同且具個性的Cape Cod於焉誕生。

2023年，愛馬仕推出全新Cape Cod Chaîne d'ancre腕表標誌性的錨鍊雙鍊節交織在條紋表盤上，並塗覆紫藤色或藍色清漆。 相互交織的鍊節在沖壓水平線條的背景襯托下更為出色，搭配在愛馬仕鐘表工坊精心打造的短吻鱷魚皮或小牛皮表帶，突顯這兩款現代優雅作品的柔和霧灰色調，是體現愛馬仕氣息、穿戴出悠閒自在感的入門首選。

2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配藍色調半透明清漆表盤與風暴藍色短吻鱷魚皮表帶，約25萬8,700元。圖／愛馬仕提供
2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配藍色調半透明清漆表盤與風暴藍色短吻鱷魚皮表帶，約25萬8,700元。圖／愛馬仕提供
2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配紫藤色調半透明清漆表盤與紫藤色小牛皮表帶，約12萬300元。圖／愛馬仕提供
2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配紫藤色調半透明清漆表盤與紫藤色小牛皮表帶，約12萬300元。圖／愛馬仕提供
2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配紫藤色調半透明清漆表盤與紫藤色小牛皮表帶，約12萬300元。圖／愛馬仕提供
2023年愛馬仕Cape Cod Chaîne d'ancre腕表，配紫藤色調半透明清漆表盤與紫藤色小牛皮表帶，約12萬300元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 標誌 腕表

延伸閱讀

im.B詐欺查扣品第二波拍賣會 名牌酒、皮件、藝術品26日登場

毒蟲扮蜘蛛人偷兩宅得手16萬 私藏愛馬仕項鍊找行家兜售

愛馬仕施魔法把扯鈴變成包！秋冬版凱莉與柏金包垂流蘇

全員搶站自拍C位！愛馬仕工藝表捕捉俏皮一瞬間

相關新聞

COACH巨型Tabby包快閃大稻埕碼頭 超Q粉紅造型好好拍！

COACH的Tabby包成為近期爆款的必備單品之一，而且先前品牌還特製了一輛粉紅色車載著巨大包包，出沒在台北街頭更是引起網友的熱烈討論。現在不用追著車走，COACH自即日起到6月25日為止，選大稻埕碼頭河岸特區，打造了一個4公尺高的Tabby包裝置，讓粉絲朝聖拍照打卡。

太可愛！「統一大布丁icash2.0」尺寸加大 再附迷你湯匙

愛金卡公司推出許多話題十足的復古造型icash2.0，如大同電鍋、大同電風扇等，不但造型精緻可愛，更勾起許多人童年回憶，...

全球瘋AI！屈臣氏創零售之先首推AI天菜暖男代言人「屈先森」

全球掀起數位AI浪潮，各行各業紛紛跟上這波人工智慧趨勢搶客，將AI科技全方位應用於系統營運、數位行銷、顧客服務等。屈臣氏...

旅遊行程回饋放大3次 快點卡綁LINE Pay最高回饋4.5%再送50點

迎接端午連假4天，還有緊接著即將到來的暑假旅遊需求，LINE Bank列出國內3大旅行社燦星、東南、山富旅遊及旅遊旅遊平...

愛馬仕Chaîne d'ancre躍上全新女表表盤 霧灰色調絕美

以錨鍊為靈感的Chaîne d'ancre是愛馬仕（Hermès）的經典，是愛馬仕第四任總裁Robert Dumas於1...

家用品品牌《TZULAÏ厝內》攜手果陀劇場合作 推出結婚禮盒經典劇場版

台灣知名家用品品牌《TZULAÏ厝內》與果陀劇場《淡水小鎮》攜手合作，推出兩款特別設計的經典結婚禮盒，以慶祝2023年的雙春兼閏月結婚盛事。這次的異業合作不僅為新人們帶來了實用的家居用品，更為他們提供了獨特的劇場體驗，將35年經典好劇《淡水小鎮》帶入婚禮的浪漫氛圍之中，為不知如何選擇結婚禮物的消費者提供了完美的角度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦