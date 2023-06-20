遠百超級年中慶夏季採購應援 百貨服飾滿5000送500
百貨年中慶陸續開打，遠東百貨「超級年中慶」也來啦，6月21日起至7月6日推出買千送百、刷卡滿額贈等回饋，對遠百主顧客來說，針對夏季採購需求是最好的購物應援。
遠百「超級年中慶」回饋陣容包括百貨服飾當日累計滿5,000元送500元、保健器材當日累計滿5,000元送500元(遠百竹北、新竹大遠百加贈100元，遠百板橋中山當日單櫃滿50,000元加送1,000元)，大家電當日單筆滿10,000元送1,000元(遠百竹北、新竹大遠百、台南大遠百加贈100元)。搭配HAPPY GO Pay支付加送100元，遠百信義A13持任一台灣發行信用卡全館單筆刷滿5,000元送100元，最高18%回饋。
夏季用電需求大增，加上電費調漲，避免電費開銷大增，隨著政府節能家電減稅措施優惠延長，像是購買經濟部核定能源效率分級第1、2級的電冰箱、冷暖氣機或除濕機，每台可享最高2,000元的退稅，老舊家電汰換趁現在，而高單價的大家電，更要瞄準百貨主力回饋檔期下手才更精省划算。
此外，HAPPY GO卡友好康優惠再度登場，全檔期扣HAPPY GO點數200點換200元紅利券1張，可在百貨服飾單筆消費每滿1,000元時抵用，點數變大就趁現在。遠百花蓮也針對App會員推出三大好康：全館消費滿額加碼抽價值24,200元的五星級美侖大飯店平日住宿券等多項好禮，端午連假持停靠花蓮站台鐵車票就送200元購物金，持遠雄海洋公園暑期季卡可兌換HAPPYGO點數100點及美妝好禮兌換券。
信用卡也有雙重優惠，即日起全館單筆刷滿5,000元以上，可享6期零利率(超市餐飲除外)，刷卡滿額再送好禮。整檔持6大銀行信用卡全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷滿5,000元滿額禮送200元十足券，當日單筆刷卡滿5,000元並分6期者分期加碼禮送100元十足抵用券。首5日（6/21-6/25）持8大銀行信用卡國際精名品在遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百當日單筆刷10,000元並分6期送500元。
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