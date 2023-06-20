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冰藍色飛行表 探險與翱翔的色彩變奏

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
英國歌手Rege-Jean Page配戴上Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，展現雅緻的男人味。圖／Longines提供
英國歌手Rege-Jean Page配戴上Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，展現雅緻的男人味。圖／Longines提供

輕淺的藍色一向讓人聯想到天空，也成為飛行表款的最適切顏色，近日便有浪琴（Longines）、柏萊士（Bell & Ross）相繼推出飛行風格表款，結合藍色面盤，召喚出對探險、翱翔的渴望。

擁有近120年歷史的浪琴今年推出新款Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，表款由於具備24小時時間，所以將可顯示世界時區，近日並邀請品牌代言人、英國演員Rege-Jean Page配戴上該系列的黑色面盤、黃金表圈與可可棕色表圈的款式。39毫米的精鋼表款並使用具備矽游絲的L844.4自動上鏈機芯，除了Rege-Jean Page配戴的款式，另有藍色表圈搭配藍色面盤、藍色皮帶的款式，適合頻繁切換時區的空中白領菁英

Bell & Ross則選用了更接近清透溪水的冰藍色，打造成BR 05 GMT Sky Blue腕表。BR 05系列的特色就是揉和了方與圓兩種不同形狀，其面盤設計與Spirit Zulu Time一樣，在內表圈的斜面24小時有銀色、冰藍色兩色的24小時刻度，因此將可透過顏色的區別、知道家鄉時間所在的日與夜。41毫米精鋼表殼內使用的是自動上鍊機械機芯，具備時鐘、分鐘、秒鐘、日期顯示。除了精鋼鍊帶，另可搭配藍色橡膠表帶。

BR 05 GMT Blue腕表，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、第二地時間顯示、防水100米，16萬4,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 05 GMT Blue腕表，精鋼、41毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、第二地時間顯示、防水100米，16萬4,000元。圖／Bell & Ross提供
Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，精鋼、39毫米、藍色面盤、時間顯示、世界時區顯示，10萬2,500元。圖／Longines提供
Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，精鋼、39毫米、藍色面盤、時間顯示、世界時區顯示，10萬2,500元。圖／Longines提供
Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表使用具備矽游絲的L3.802.4.63.2機芯，並通過瑞士天文台認證，共有煙燻黑、綠、藍色等多種面盤。圖／Longines提供
Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表使用具備矽游絲的L3.802.4.63.2機芯，並通過瑞士天文台認證，共有煙燻黑、綠、藍色等多種面盤。圖／Longines提供
方中帶圓、散發鮮明幾何風格的Bell & Ross BR 05系列，今年推出新款冰藍色面盤的GMT腕表。圖／Bell & Ross提供
方中帶圓、散發鮮明幾何風格的Bell & Ross BR 05系列，今年推出新款冰藍色面盤的GMT腕表。圖／Bell & Ross提供

時區 腕表 菁英

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