冰藍色飛行表 探險與翱翔的色彩變奏

輕淺的藍色一向讓人聯想到天空，也成為飛行表款的最適切顏色，近日便有浪琴（Longines）、柏萊士（Bell & Ross）相繼推出飛行風格表款，結合藍色面盤，召喚出對探險、翱翔的渴望。

擁有近120年歷史的浪琴今年推出新款Spirit Zulu Time先行者系列世界時區腕表，表款由於具備24小時時間，所以將可顯示世界時區，近日並邀請品牌代言人、英國演員Rege-Jean Page配戴上該系列的黑色面盤、黃金表圈與可可棕色表圈的款式。39毫米的精鋼表款並使用具備矽游絲的L844.4自動上鏈機芯，除了Rege-Jean Page配戴的款式，另有藍色表圈搭配藍色面盤、藍色皮帶的款式，適合頻繁切換時區的空中白領菁英。