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喝啤酒抽99,000元電動輔助自行車！百威夏季贈獎起跑
美式經典啤酒品牌百威（Budweiser）以致敬美式經典復古風格為靈感 ，推出 Follow Your Heart 集點贈獎活動，即日起至8月11日，凡購買百威啤酒330/500mL罐裝或330/600mL瓶裝，並為南聯國際貿易股份有限公司代理商品，下載百威「ABInBev集點」APP、並加入會員，用手機掃描拉環內側或瓶蓋內QR碼，即可參與集點活動兌換限量贈品，數量有限，換完為止。
此外，今年百威啤酒更舉辦超強跨界聯名抽獎活動，在7、8月將各抽出數名幸運消費者獲得與洛杉磯潮流品牌ARTICLE NO.合作的聯名鞋款，以及價值99,000元的SEic電動輔助自行車聯名款。
「Follow Your Heart」系列限量贈品，包括Follow Your Heart 百威玻璃杯（皇冠款）、Follow Your Heart 百威短褲、Follow Your Heart 百威後背包、Follow Your Heart 百威襯衫外套、Follow Your Heart 百威棒球帽等5款精選單品。而更多限量集點贈品將於7月17日開放兌換。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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