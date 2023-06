喝啤酒抽99,000元電動輔助自行車！百威夏季贈獎起跑

美式經典啤酒品牌百威(Budweiser)以致敬美式經典復古風格為靈感 ,推出 Follow Your Heart 集點贈獎活動,即日起至8月11日,凡購買百威啤酒330/500mL罐裝或330/600mL瓶裝,並為南聯國際貿易股份有限公司代理商品,下載百威「ABInBev集點」APP、並加入會員,用手機掃描拉環內側或瓶蓋內QR碼,即可參與集點活動兌換限量贈品,數量有限,換完為止。

此外,今年百威啤酒更舉辦超強跨界聯名抽獎活動,在7、8月將各抽出數名幸運消費者獲得與洛杉磯潮流品牌ARTICLE NO.合作的聯名鞋款,以及價值99,000元的SEic電動輔助自行車聯名款。

「Follow Your Heart」系列限量贈品,包括Follow Your Heart 百威玻璃杯(皇冠款)、Follow Your Heart 百威短褲、Follow Your Heart 百威後背包、Follow Your Heart 百威襯衫外套、Follow Your Heart 百威棒球帽等5款精選單品。而更多限量集點贈品將於7月17日開放兌換。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康