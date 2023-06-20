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喝啤酒抽99,000元電動輔助自行車！百威夏季贈獎起跑

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導

美式經典啤酒品牌百威（Budweiser）以致敬美式經典復古風格為靈感 ，推出 Follow Your Heart 集點贈獎活動，即日起至8月11日，凡購買百威啤酒330/500mL罐裝或330/600mL瓶裝，並為南聯國際貿易股份有限公司代理商品，下載百威「ABInBev集點」APP、並加入會員，用手機掃描拉環內側或瓶蓋內QR碼，即可參與集點活動兌換限量贈品，數量有限，換完為止。

此外，今年百威啤酒更舉辦超強跨界聯名抽獎活動，在7、8月將各抽出數名幸運消費者獲得與洛杉磯潮流品牌ARTICLE NO.合作的聯名鞋款，以及價值99,000元的SEic電動輔助自行車聯名款。

「Follow Your Heart」系列限量贈品，包括Follow Your Heart 百威玻璃杯（皇冠款）、Follow Your Heart 百威短褲、Follow Your Heart 百威後背包、Follow Your Heart 百威襯衫外套、Follow Your Heart 百威棒球帽等5款精選單品。而更多限量集點贈品將於7月17日開放兌換。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

限量集點贈品包括Follow Your Heart 百威襯衫外套、百威169cm巨大露營椅等。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
限量集點贈品包括Follow Your Heart 百威襯衫外套、百威169cm巨大露營椅等。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百威以致敬美式經典復古風格為靈感 ，今夏推出 Follow Your Heart 集點贈獎活動。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
百威以致敬美式經典復古風格為靈感 ，今夏推出 Follow Your Heart 集點贈獎活動。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起至8月11日，喝百威皇者鋁罐抽雙重好禮。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
即日起至8月11日，喝百威皇者鋁罐抽雙重好禮。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
跨界聯名抽獎活動增品包括與洛杉磯潮流品牌ARTICLE NO.合作的聯名鞋款，以及價值99,000元的SEic電動輔助自行車聯名款。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
跨界聯名抽獎活動增品包括與洛杉磯潮流品牌ARTICLE NO.合作的聯名鞋款，以及價值99,000元的SEic電動輔助自行車聯名款。圖／百威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 自行車

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