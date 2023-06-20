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端午一日限定！大苑子愛文芒果冰沙「每杯7元」
大苑子秉持「今鮮採、明日吃」的理念，強調提供最著時的鮮果飲品，每年最熱銷的芒果飲品甚至掀起「愛文芒果旋風」，選用的芒果比照外銷日本的規格，平均當季銷售超過200萬杯，曾經在2020年創下使用超過854噸的芒果。今年端午6/22全台共107間門市推出緬懷屈原活動，可以每杯7元品嘗正著時的中杯愛文芒果冰沙。當日中午12:00開賣，每店限量50杯。
大苑子表示，藉由端午佳節以「屈原」的諧音「7元」，推出愛文芒果冰沙(中杯)1杯只要7元的優惠，為歡聚時刻增添新鮮滋味。業者指出，每年芒果季都會嚴選屏東枋山和枋寮地區的愛文芒果，由於擁有獨特的落山風，種植出的愛文芒果具有獨特的香味，水分充沛，口感十分細緻，大苑子「愛文芒果冰沙」以真材實料、滿滿的愛文芒果果肉新鮮現打，是解渴的最佳選擇。
端午優惠活動於6/22(四)中午12點開賣，11:30發放號碼牌，須參與排隊並領取號碼牌，於現場等候，參與門市當日限量50杯，數量有限，售完為止。活動門市可查：https://reurl.cc/VL4ZXy。
此外，今(6/20)起，大苑子APP行動商城將限量開賣「今夏芒著去旅行」的周邊商品，「今夏芒著趣旅行」折疊傘249元/支，「今夏芒著趣旅行」行李吊牌149元/個。
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