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台北遠東「夏日海樂園」6大主題登場 玩嗨整個夏天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北遠東推出「夏日海樂園」親子住房專案。圖／台北遠東提供
台北遠東推出「夏日海樂園」親子住房專案。圖／台北遠東提供

迎接即將到來的暑期旅遊旺季，台北遠東香格里拉推出「夏日海樂園」親子住房專案和「夏日池畔派對」，住房與餐飲雙管齊下搶攻親子市場和年輕族群。活動自6月22日至9月3日限定登場，不論闔家入住或是假日一日狂歡，都能快樂暢玩，創造滿滿的假期回憶。

其中，「夏日海樂園」親子住房專案每晚8,000元起，至多可入住兩位大人及兩位12歲以下孩童，專案包含早餐、哈根達斯迷你杯冰淇淋、可愛造型迎賓玩偶、兒童備品，還可體驗飯店特別打造的「夏日海樂園」沉浸式體驗，包括童趣遊戲區、Switch電玩、刺激的狂奔賽道遊戲、桌遊室、還有周末限定的廚藝教室、手作課程等，讓孩子歡樂Fun暑假。

凡預訂「夏日海樂園」親子住房專案，於住宿期間可入園暢玩「夏日海樂園」6項海洋主題空間體驗，其他住宿賓客入園每位大人外加150元、小孩外加250元，兩歲以下孩童免費。台北遠東香格里拉每間客房皆有大型景觀窗，可盡攬城市美景，或者帶著小寶貝自在暢游於全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜景色收進眼底。

除了親子度假，台北遠東香格里拉將於端午連假(6月22日至25日)，以及暑假期間至9月3日的每周六、日下午3:00至7:00，於7樓夏季泳池舉辦「夏日池畔派對」，有現點現做的BBQ美食、池畔酒吧、大型浮具等吃喝玩樂一應俱全，成人每位1,399元，可任選一款主菜、配菜與甜點，再享一杯氣泡酒及池畔酒吧精選飲品無限暢飲，6~11歲未滿12歲孩童每位699元含兒童餐及飲品，0~5歲未滿6歲孩童免費入場，需3天前預訂。

訂房請洽：02-2376-3266；夏日池畔派對購票：02-7700-3111。

【喝酒不開車，安全有保障。未成年請勿飲酒】

台北遠東香格里拉6月2日至9月3日每周末舉辦「夏日池畔派對」。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉6月2日至9月3日每周末舉辦「夏日池畔派對」。圖／台北遠東提供
台北遠東「夏日海樂園」有6大主題，圖為尼莫小廚房。圖／台北遠東提供
台北遠東「夏日海樂園」有6大主題，圖為尼莫小廚房。圖／台北遠東提供
台北遠東「夏日海樂園」有6大主題，圖為賽道狂奔。圖／台北遠東提供
台北遠東「夏日海樂園」有6大主題，圖為賽道狂奔。圖／台北遠東提供
台北遠東夏日海樂園6大主題玩嗨整個夏天。圖／台北遠東提供
台北遠東夏日海樂園6大主題玩嗨整個夏天。圖／台北遠東提供

親子 香格里拉 派對

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