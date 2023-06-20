台中「阿利海鮮」強勢回歸！端午進駐雀客藏居大墩館

台中知名的海鮮餐廳「阿利海鮮」，原隨著台中永豐棧酒店停業，引起旅人網友無限感傷，如今，阿利海鮮將要重回市場，預計6月22日至7月31日於雀客藏居台中大墩館一樓試營運，並釋出期間限定優惠，包括消費滿2,000元加贈一道鮮炒時蔬，加碼每周六晚間7點限定「鮮魚有多重，猜中免費送」活動，當晚用餐賓客至粉絲團留言預測當日展示魚種的重量，最接近的賓客將獲得該鮮魚，並由主廚現場代為料理。

阿利海鮮最為人稱頌的，就是當天現流的海鮮，試營運期間維持提供超過上百種的海鮮種類，從台灣西岸的超過80種現撈海魚，到海外直送的進口海鮮，其中不乏頂級漁獲，像是錢鰻與頂級龍蝦「水姑娘」。此外，店內也設有如同海水環境的溫控設備，以高規格的海水供養，並且針對不同的魚種提供合適的溫控，力求新鮮。

餐廳請來國宴級大廚李文展擔任行政主廚，依據每日現場魚種，巧妙設計各種烹調方式，其中的前菜絕對必點，包含台西四湖烏魚子、紹興醉雞、涼拌蜇絲、梅汁番茄、涼拌宜蘭鴨胸等多樣台灣在地精緻料理，另推出一次滿足的錦繡大拼盤(可依人數客製)。

主廚推薦還包括「什錦螃蟹海鮮鍋」，每日12小時熬煮的高湯為基底，豪邁放進整隻時令螃蟹，再搭配烏蔘、白蝦、軟絲、草蝦仁、小干貝、鮮魚等8種海鮮，呈現「海鮮聚寶盆」的概念，帶出滿滿的鱻甜味。「蒜茸米粄蒸龍蝦」則是李文展的功夫菜，以澳洲龍蝦「水姑娘」為主角，特尋東勢手工粄條配搭，以清蒸手法保留頂級食材原味，蒜茸鋪墊帶出清甜。

全新開幕的「阿利海鮮」一樓餐廳可同時接待12組預定，另設有二樓包廂區，備有24人大桌的桌菜服務，三樓宴會廳單廳最高可容納15桌，兩廳至多可接待共30桌的宴會服務。

阿利海鮮 Ali Seafood

營業時間：

午餐時間 11:30~14:00

晚餐時間 17:30~21:00

電話：04-2326-9566轉7102