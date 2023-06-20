隱身嘉義巷弄裡的金獎大廚 親民價享用星馬叻沙

近年來嘉義市出現不少異國料理，但是專賣星馬叻沙只有1家，位於文化公園附近的小巷弄裡「二奶巷」主廚莊宏宇曾獲得世界名廚錦標賽金獎，且店裡面的價位親民，吸引不少「巷子裡」老饕，由於口味特殊、好吃，營業時間經常一位難求。

40歲莊宏宇讀的是資訊，畢業後到大飯店工作，4年前返鄉嘉義創業開設「二奶巷」以星叻沙為餐館特色；為何取名「二奶巷」？莊宏宇笑著解釋，在馬來西亞怡保地區有大奶巷、二奶巷、三奶巷地名，據說是以前華人富商購買三條街送給妻妾，當中以二奶巷最熱鬧也是有名的紅燈區，覺得二奶巷很特殊，唸起來也很順口，所以就拿來作店名。

莊宏宇說，一開始學的是法式料理，但當時環境考量台菜、普通菜的薪水比西餐高，於是轉型做普通菜，發現其技術層面非常大，於是思考將西餐的經驗和普通菜結合，創造美食亮點。

4年前返鄉創業開餐館，卻遇到疫情，加上當時嘉義人對異國料理的接受度不高，店裡根本沒有客人，他只好賣料理包、網路行銷，慘澹經營度過艱困時期。隨著疫情散去，店裡的生意愈來愈好，目前是嘉義市唯一專賣星馬叻沙的店家，加上他的廚藝精湛，很快就擄獲不少回流客，店裡空間不大，經常客滿。

莊宏宇說，如今嘉義人對異國料理的接受度高，不過，對於馬來西亞的叻沙料理的認知還很陌生，常有客人誤認為是泰式紅咖哩系列，或要求不辣的叻沙，但其實叻沙本身就是辣的。

為了讓廚藝精湛他經常出國比賽，因為一場馬來西亞賽事，吃到當地美食叻沙，結下愛不釋手的緣，回台後不斷與戰友一起研發改良，呈現屬於台灣味的叻沙。馬來西亞舉辦2019世界名廚錦標賽，他一舉拿下創意烹飪、海鮮、豬肉以及果雕等類別金獎、特金獎。

莊宏宇說，叻沙（Laksa）在馬來語中指的是咖哩麵或香料麵，是馬來西亞、新加坡一帶的小吃，就好比台灣的滷肉飯，到處都吃得到的庶民美食。在當地又有分各地區的不同味道，店裡的口味較偏向怡保地區；湯頭是叻沙的美味靈魂，店裡的咖哩叻沙保有原有的美味外加研發適合台灣味，主要使用自製秘方咖哩粉、蝦膏、叻沙葉、南薑、香芧等南洋材料煮出湯底再淋上椰漿牛奶完成濃郁湯頭。

店裡另一招牌肉骨茶是偏向馬來西亞口味，和台灣的藥燉排骨有些類似，也較能讓台灣人接受。

店裡另外也有廣東菜像脆皮雞、龍蝦泡飯、台灣的魯肉飯、也有客製化餐點像叻沙改成沙鍋魚頭；菜單裡也有不少他的創意料理，像紅油炒手他加入馬來西亞蝦醬搭配，昇華紅油炒手的美味。