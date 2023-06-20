家用品品牌《TZULAÏ厝內》攜手果陀劇場合作 推出結婚禮盒經典劇場版

台灣知名家用品品牌《TZULAÏ厝內》與果陀劇場《淡水小鎮》攜手合作，推出兩款特別設計的經典結婚禮盒，以慶祝2023年的雙春兼閏月結婚盛事。這次的異業合作不僅為新人們帶來了實用的家居用品，更為他們提供了獨特的劇場體驗，將35年經典好劇《淡水小鎮》帶入婚禮的浪漫氛圍之中，為不知如何選擇結婚禮物的消費者提供了完美的角度。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

《筷樂好食組》-呷飽賀起家，圈圈餐盤結合了台灣傳統代表錢幣的圈圈設計與現代風格，展現出獨特的時尚感，為新婚夫婦提供了優雅和多樣化的食物擺盤選擇。希望在「喫飯皇帝大的食刻」，這個組合將為他們的家庭聚會和浪漫晚餐帶來更多的樂趣和美味。

《金銀美滿對杯組》-牽手尚幸福，這款禮盒中包含了一對大山雙層玻璃杯，以象徵美滿的金色與銀色，為新人們的日常生活體驗保溫，能一路牽手通往幸福。

《淡水小鎮》是果陀劇場35週年的經典鉅獻，描述著一對年輕男女艾茉莉（李千娜 飾）和陳少威（蔡旻佑 飾）在淡水小鎮上出生、相戀、結婚到死亡的故事，完美詮釋「一次攜手，就是一生的誓約…」。這次的異業合作不僅為新人們帶來了婚禮祝福，且是既實用性又具有紀念價值的禮物選擇，為新人們帶來無與倫比的浪漫與感動，成為他們婚禮中最難忘的回憶。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

《筷樂好食組》和《金銀美滿對杯組》將於2023年6月16日在「有.設計uDesign」線上平臺上正式上市，只要同時購買這兩款禮盒，即可獲贈一張由「果陀劇場」贈送的-35年經典好劇《淡水小鎮》的6/30台北場或7/8台中場票券! (場次擇一，數量有限，贈完為止)，詳細商品資訊請見 商品頁面 查詢。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

誠摯邀請所有正在籌備婚禮的新人及尋求獨特結婚禮物的人們前來選購，一同感受這場結婚禮盒與劇場的奇妙結合，也一同祝福新婚夫婦們的美滿婚姻。