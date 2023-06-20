快訊

板橋某私幼4童檢出苯巴比妥 質譜儀檢測結果出爐

遭黃子佼爆出勒戒過往 胡瓜現身這麼說

「戲曲王子」李文勳遭爆性侵 學生控「半夜脫褲猥褻」校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家用品品牌《TZULAÏ厝內》攜手果陀劇場合作 推出結婚禮盒經典劇場版

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

台灣知名家用品品牌《TZULAÏ厝內》與果陀劇場《淡水小鎮》攜手合作，推出兩款特別設計的經典結婚禮盒，以慶祝2023年的雙春兼閏月結婚盛事。這次的異業合作不僅為新人們帶來了實用的家居用品，更為他們提供了獨特的劇場體驗，將35年經典好劇《淡水小鎮》帶入婚禮的浪漫氛圍之中，為不知如何選擇結婚禮物的消費者提供了完美的角度。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

《筷樂好食組》-呷飽賀起家，圈圈餐盤結合了台灣傳統代表錢幣的圈圈設計與現代風格，展現出獨特的時尚感，為新婚夫婦提供了優雅和多樣化的食物擺盤選擇。希望在「喫飯皇帝大的食刻」，這個組合將為他們的家庭聚會和浪漫晚餐帶來更多的樂趣和美味。

《金銀美滿對杯組》-牽手尚幸福，這款禮盒中包含了一對大山雙層玻璃杯，以象徵美滿的金色與銀色，為新人們的日常生活體驗保溫，能一路牽手通往幸福。

《淡水小鎮》是果陀劇場35週年的經典鉅獻，描述著一對年輕男女艾茉莉（李千娜 飾）和陳少威（蔡旻佑 飾）在淡水小鎮上出生、相戀、結婚到死亡的故事，完美詮釋「一次攜手，就是一生的誓約…」。這次的異業合作不僅為新人們帶來了婚禮祝福，且是既實用性又具有紀念價值的禮物選擇，為新人們帶來無與倫比的浪漫與感動，成為他們婚禮中最難忘的回憶。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

《筷樂好食組》和《金銀美滿對杯組》將於2023年6月16日在「有.設計uDesign」線上平臺上正式上市，只要同時購買這兩款禮盒，即可獲贈一張由「果陀劇場」贈送的-35年經典好劇《淡水小鎮》的6/30台北場或7/8台中場票券! (場次擇一，數量有限，贈完為止)，詳細商品資訊請見商品頁面查詢。

圖 / 有.設計 uDesign 提供
圖 / 有.設計 uDesign 提供

誠摯邀請所有正在籌備婚禮的新人及尋求獨特結婚禮物的人們前來選購，一同感受這場結婚禮盒與劇場的奇妙結合，也一同祝福新婚夫婦們的美滿婚姻。

婚禮 結婚 淡水

延伸閱讀

布拉格劇場設計四年展落幕 台灣團收穫滿滿

批許傑輝上課「不舒服」爭議翻車 網怒：挖豬哥亮鞭屍

布拉格劇場設計四年展 稀有之船展現台創作能量

北藝球劇場外牆酒商廣告未設警語 北市：疏失檢討

相關新聞

COACH巨型Tabby包快閃大稻埕碼頭 超Q粉紅造型好好拍！

COACH的Tabby包成為近期爆款的必備單品之一，而且先前品牌還特製了一輛粉紅色車載著巨大包包，出沒在台北街頭更是引起網友的熱烈討論。現在不用追著車走，COACH自即日起到6月25日為止，選大稻埕碼頭河岸特區，打造了一個4公尺高的Tabby包裝置，讓粉絲朝聖拍照打卡。

太可愛！「統一大布丁icash2.0」尺寸加大 再附迷你湯匙

愛金卡公司推出許多話題十足的復古造型icash2.0，如大同電鍋、大同電風扇等，不但造型精緻可愛，更勾起許多人童年回憶，...

全球瘋AI！屈臣氏創零售之先首推AI天菜暖男代言人「屈先森」

全球掀起數位AI浪潮，各行各業紛紛跟上這波人工智慧趨勢搶客，將AI科技全方位應用於系統營運、數位行銷、顧客服務等。屈臣氏...

旅遊行程回饋放大3次 快點卡綁LINE Pay最高回饋4.5%再送50點

迎接端午連假4天，還有緊接著即將到來的暑假旅遊需求，LINE Bank列出國內3大旅行社燦星、東南、山富旅遊及旅遊旅遊平...

愛馬仕Chaîne d'ancre躍上全新女表表盤 霧灰色調絕美

以錨鍊為靈感的Chaîne d'ancre是愛馬仕（Hermès）的經典，是愛馬仕第四任總裁Robert Dumas於1...

家用品品牌《TZULAÏ厝內》攜手果陀劇場合作 推出結婚禮盒經典劇場版

台灣知名家用品品牌《TZULAÏ厝內》與果陀劇場《淡水小鎮》攜手合作，推出兩款特別設計的經典結婚禮盒，以慶祝2023年的雙春兼閏月結婚盛事。這次的異業合作不僅為新人們帶來了實用的家居用品，更為他們提供了獨特的劇場體驗，將35年經典好劇《淡水小鎮》帶入婚禮的浪漫氛圍之中，為不知如何選擇結婚禮物的消費者提供了完美的角度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦