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LV X 蘇富比 22款Artycapucines藝術家包登慈善網拍

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
由藝術家Amelie Bertrant創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Amelie Bertrant創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）經典的Capucines包款，以路易威登在1854年開設第一家店面的巴黎街道Rue Neuve- des-Capucines命名，並自2019年以來至今連續四年不斷與世界各地深具個人風格的知名當代藝術家合作，發展出一系列Artycapucines限量包款，結合藝術家的創意與品牌工藝傳統，至今已有24位國際藝術家以Capucines包包的獨特設計當成畫布，發揮各種天馬行空的創意。

如今，路易威登宣布將與國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）合作，於2023年6月28日起至7月12日止，於蘇富比官網舉辦一場特別的線上慈善拍賣，共有22只由藝術家設計的路易威登Artycapucines包上拍，每一款均是為這場拍賣會特別重新製作，使用與原來限量版相同的精湛工藝和材料製作而成，並由該位藝術家在包身翻蓋底下簽名。包款將裝在路易威登典Monogram圖案的Louis Vuitton Boîte Chapeau帽箱中展出，帽箱上也會有藝術家的簽名。拍品將於2023年7月1日至 5日止在巴黎蘇富比（76 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris）公開展出。

此場拍賣的淨收入，將捐贈給該藝術家選擇的特定慈善機構或非政府組織，包括聯合國兒童基金會、無國界醫生等、及從事減少貧困、救災、教育和難民權利的非政府組織。這也是蘇富比包款和配飾部門，秉持支持新興與獨立藝術家及設計師的精神，首度與路易威登獨家合作；在此之前蘇富比亦曾為支持獨立金匠與新興黑人珠寶商而舉辦Quartet、Brilliant & Black等珠寶展售活動。

22位參與的藝術家分別為艾米莉伯特蘭德（Amélie Bertrand）、丹尼爾布倫（Daniel Buren）、山姆法爾斯（Sam Falls）、烏爾斯費歇爾（Urs Fischer）、格雷戈爾希爾德布蘭特（Gregor Hildebrandt）、唐娜於安卡（Donna Huanca）、黃宇興、艾力克斯．伊斯雷爾（Alex Israel）、劉韡、彼得馬里諾（Peter Marino）、碧翠絲米拉澤斯（Beatriz Milhazes）、維克穆尼茲（Vik Muniz）、尚米歇爾歐托尼耶（Jean-Michel Othoniel）、朴栖甫、寶拉皮維（Paola Pivi）、烏戈羅迪諾內（Ugo Rondinone）、莎芭拉拉塞爾弗（Tschabalala  Self）、喬許史密斯（Josh Smith）、喬納斯伍德（Jonas Wood）、甘迺迪揚科（Kennedy Yanko）、曾梵志和趙趙。

由藝術家Tschabalala Self創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Tschabalala Self創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
共有22款獨一無二的藝術家創作ArtyCapucines包款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，每只包款估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
共有22款獨一無二的藝術家創作ArtyCapucines包款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，每只包款估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Ugo Rondinone創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Ugo Rondinone創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
共有22款獨一無二的藝術家創作ArtyCapucines包款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，每只包款估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
共有22款獨一無二的藝術家創作ArtyCapucines包款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，每只包款估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
共有22款獨一無二的藝術家創作ArtyCapucines包款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，每只包款估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
共有22款獨一無二的藝術家創作ArtyCapucines包款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，每只包款估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Paola Pivi創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Paola Pivi創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Jean Michel Othoniel創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Jean Michel Othoniel創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Gregor Hildebrant,創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供
由藝術家Gregor Hildebrant,創作的Artycapucines限定幫款，將登上路易威登和蘇富比的ArtyCapucines慈善拍賣會，估價約16,000歐元起至24,000歐元左右（約53.8萬至80萬新台幣）。圖／蘇富比提供

藝術家 蘇富比

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