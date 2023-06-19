台北韓式餐廳「輪流請客」 手拉生啤酒加購喝到飽
畢業季、謝師宴的季節到來，無論是為了慶祝畢業、感謝老師，還是希望和同事們放鬆身心，韓國餐廳「輪流請客」推出各式美味餐點及手拉生啤酒加購喝到飽，將是民眾聚餐的最佳選擇。
韓國餐廳「輪流請客」推出夏季啤酒節，為多人聚餐提供了完美氛圍感滿分的場所。無論是家人、朋友、同事，寬敞的用餐區能夠容納各種大小團體，在愉快的氛圍中共享道地韓式美味佳餚。此外，還提供獨家超值優惠，到店消費滿350元低消，平日199元/人、假日299元/人，就能無限暢飲手拉淡麗生啤。
另外還有多人套餐可選擇，根據人數、口味喜好做選擇。無論輕鬆的下班聚餐還是歡樂的謝師宴派對活動，都能提供最適合的餐點搭配。歡迎點選連結，關注最新消息：https://www.facebook.com/GlamAir.tw
▸【內湖店電話】：(02)8751-8791
▸【新店二號店電話】：(02)8667-2226
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