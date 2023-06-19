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iPad數位筆記線上展4大類徵稿開催 入圍抽萬元商品券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「好筆記給你神助力-數位筆記線上展」線上徵稿每位入圍創作者可獲得App Store卡1,000 元，還有機會抽中STUDIO A / Straight A商品券1萬元。圖／STUDIO A提供
「好筆記給你神助力-數位筆記線上展」線上徵稿每位入圍創作者可獲得App Store卡1,000 元，還有機會抽中STUDIO A / Straight A商品券1萬元。圖／STUDIO A提供

現代學生上課帶的不是筆記本、筆電，iPad搭配Apple Pencil成為最潮的筆記組合！台灣首家Apple Authorised Education Specialist（AAES）授權教育專家Straight A發起「好筆記給你神助力-數位筆記線上展」作品大募集，邀請iPad使用者投稿他們利用iPad和Apple Pencil記錄的各類學習、工作和創意電子筆記，即日起至7月16日線上徵稿，募集學習筆記、隨筆紀錄、日程規劃、生活手帳4大類作品，每位入圍創作者可獲得App Store卡1,000元，還有機會抽中STUDIO A / Straight A商品券1萬元。

Straight A指出，疫情催化下各種教學現場更加速導入數位學習，iPad和Apple Pencil更為使用者的繪畫、日記手帳製作與筆記體驗設立了標竿。Z世代學生對於數位學習的熟悉更領先於其他世代，數位共學除常見的線上討論外，還有著各式數位學習筆記、隨筆紀錄、課程共筆應用，達到數位學習無界限的最佳詮釋。

有別於傳統實體展覽容易受場域限制，「好筆記給你神助力-數位筆記線上展」在線上數位虛擬展覽中將運用最新數位技術完整展示入圍作品及作者親自分享創作理念，打破地理限制讓筆記分享不再設限。Striaght A也預告將於8月份起邀請各類型數位筆記達人，深入台灣各地舉辦北中南巡迴講座，將最新的教學應用實務推廣至每位教育工作者。

即日起至7月16日Straight A發起「好筆記給你神助力-數位筆記線上展」線上徵稿。圖／STUDIO A提供
即日起至7月16日Straight A發起「好筆記給你神助力-數位筆記線上展」線上徵稿。圖／STUDIO A提供
Straight A邀請iPad使用者投稿利用iPad和Apple Pencil記錄的各類學習、工作和創意電子筆記。圖／STUDIO A提供
Straight A邀請iPad使用者投稿利用iPad和Apple Pencil記錄的各類學習、工作和創意電子筆記。圖／STUDIO A提供

疫情

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