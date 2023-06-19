iPad數位筆記線上展4大類徵稿開催 入圍抽萬元商品券

現代學生上課帶的不是筆記本、筆電，iPad搭配Apple Pencil成為最潮的筆記組合！台灣首家Apple Authorised Education Specialist（AAES）授權教育專家Straight A發起「好筆記給你神助力-數位筆記線上展」作品大募集，邀請iPad使用者投稿他們利用iPad和Apple Pencil記錄的各類學習、工作和創意電子筆記，即日起至7月16日線上徵稿，募集學習筆記、隨筆紀錄、日程規劃、生活手帳4大類作品，每位入圍創作者可獲得App Store卡1,000元，還有機會抽中STUDIO A / Straight A商品券1萬元。

Straight A指出，疫情催化下各種教學現場更加速導入數位學習，iPad和Apple Pencil更為使用者的繪畫、日記手帳製作與筆記體驗設立了標竿。Z世代學生對於數位學習的熟悉更領先於其他世代，數位共學除常見的線上討論外，還有著各式數位學習筆記、隨筆紀錄、課程共筆應用，達到數位學習無界限的最佳詮釋。