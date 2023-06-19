聽新聞
test
0:00 / 0:00
1個人也可以吃RAW！1人成行「共享桌」登場 6/23開訂
1個人要怎麼訂RAW？國際名廚江振誠聽到大家的心聲，提出「共享桌（Communal table）」概念，1人成行、不限人數，湊足8位就開桌，訂位者必須在指定時間入席，可以在餐廳最好的搖滾區位置用餐。「共享桌」隨同RAW夏季菜單同步登場，預計於6月23日 （五）台北時間中午12點起開放訂位。
江振誠指出，「共享桌」的概念，起始於2010年的Restaurant ANDRE，「因為餐廳空間小、桌型有限、無法接受太多或太少的訂位需求，而誕生出『Communal table 』。」
「共享桌」一分面可以滿足客人的訂位需求，造福因為人數限制而無法訂到座位的饕客，另一方面可以提高餐廳的座位利用效率，兩全其美。
RAW的「共享桌」客人必須在指定時間入席、在餐廳最好的搖滾區位置用餐；江振誠表示：「甚至可能會由主廚親自接待和介紹菜色。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言