1個人也可以吃RAW！1人成行「共享桌」登場 6/23開訂

1個人要怎麼訂RAW？國際名廚江振誠聽到大家的心聲，提出「共享桌（Communal table）」概念，1人成行、不限人數，湊足8位就開桌，訂位者必須在指定時間入席，可以在餐廳最好的搖滾區位置用餐。「共享桌」隨同RAW夏季菜單同步登場，預計於6月23日 （五）台北時間中午12點起開放訂位。

江振誠指出，「共享桌」的概念，起始於2010年的Restaurant ANDRE，「因為餐廳空間小、桌型有限、無法接受太多或太少的訂位需求，而誕生出『Communal table 』。」

「共享桌」一分面可以滿足客人的訂位需求，造福因為人數限制而無法訂到座位的饕客，另一方面可以提高餐廳的座位利用效率，兩全其美。

RAW的「共享桌」客人必須在指定時間入席、在餐廳最好的搖滾區位置用餐；江振誠表示：「甚至可能會由主廚親自接待和介紹菜色。」