古城與科技城的相遇 遠百竹北「臺南優質物產展」有吃有玩一站網羅臺南味

遠百竹北「臺南400豐盛之城優質物產展」即日起至6月25日在8樓多元展場登場，此次物產展特別移師至全台平均年齡最年輕的竹北市，開幕啟動儀式由遠東集團徐旭東董事長、臺南市黃偉哲市長、遠東百貨徐雪芳總經理等貴賓一同啟動，現場集結玉井芒果、東山咖啡、西港麻油等數十區著名特產，讓民眾免去舟車勞頓就能輕鬆品嘗臺南美食，6月24、25日更特別安排專業講師使用臺南優質稻米教導民眾製作傳統米食「紅龜粿」。活動期間凡於全館單筆消費滿3,000元即贈臺南展精選來店禮乙份、全館單筆消費滿3,500元送臺南展100元抵用券，於物產展現場單筆消費滿1,000元或2,000元即贈專屬滿額禮乙份，數量有限，送完為止。

遠東集團董事長徐旭東表示，將臺南物產新鮮直送到遠百竹北，讓民眾省去許多南來北往的時間，能夠即時品嘗最新鮮的臺南農特產，更歡迎大家在即將到來的端午連假到遠百竹北購買優質的臺南特產與端午節禮品。

台南市長黃偉哲在開幕儀式上也大秀客家話跟現場觀眾打招呼，也預告除了「臺南400豐盛之城物產展」，臺南也將舉辦全國運動會、文博會、國際蘭展等活動，歡迎新竹的鄉親屆時一起到熱情的臺南觀光、遊玩。

遠東百貨總經理徐雪芳表示感謝黃偉哲市長大力相挺此次物產展，請到台南市11區農會共17家優質物產代表，為新竹地區的消費者帶來最具臺南味的美食及文化饗宴。