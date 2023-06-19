融入異國情調EMPORIO ARMANI 2024春夏男裝展現永恆美感！

「銀杏葉」在歐洲文化裡有著堅強與沉著的意義，也是義大利高級時裝EMPORIO ARMANI在2024春夏系列男裝靈感來源之一。於是設計師Giorgio Armani先生也借鏡了其輪廓，融合品牌貫有的許東方情調，打造一共89套有著線條流暢的造型。而且銀杏葉還化成飾品、印花貫穿全系列，更加凸顯了純粹簡約風格。

EMPORIO ARMANI這季，以銀杏葉為出發，連同秀場中央都樹立起一個巨大的金色雕塑。Giorgio Armani先生藉由月光灑落海景、散落的岩石和沙漠上的曖昧光暈印象。透過乾淨純粹的手法，讓模特兒像是籠罩於月光下漫步於伸展台上，呈現浪漫主義與追求極致的東方和充滿幻想的北非相互交織。大秀之後，Giorgio Armani先生也說「是的，銀杏葉讓我想到了亞洲，但也有一點非洲的感覺」，創造吸睛又兼具實用與時尚的服裝，一直都是他的目的。就如同銀杏葉能跨越億年而存在，近乎永恆的美感，也是Giorgio Armani先生多年來所追求的方向。

真人「小美人魚」電影中的王子Jonah Hauer-King（左）是EMPORIO ARMANI大秀嘉賓。圖／GIORGIO ARMANI提供

像是系列中的長袍外套、長款防塵外套、寬版褲和無袖長衫都展現出與異國情調相融合的流動感。而且即便是刺繡毛衣、短褲和西裝外套，在剪裁上都保有著「離身性」的特色，緊扣了前述的東方或是北非傳統服裝的風格。EMPORIO ARMANI 2024春夏系列整體服裝色彩簡約，僅由白色、沙色 或黑色單色或混色構成，搭配的是帶有一絲禪意的銀杏葉印花點綴，或成為面料上的緹花，讓男裝也帶有浪漫格調。同時，品牌利用厚底鞋和亮面皮革包款等配件來陪襯服裝，塑造出化繁為簡的形象。

EMPORIO ARMANI利用厚底鞋和亮面皮革包款等配件來陪襯服裝，塑造出化繁為簡的形象。圖／GIORGIO ARMANI提供

銀杏葉印花貫穿EMPORIO ARMANI 2024春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

西裝外套上利用銀杏葉作為鏤空緹設計，也是EMPORIO ARMANI 2024春夏系列男裝重點元素。圖／GIORGIO ARMANI提供

，EMPORIO ARMANI把月光下的海景、散落的岩石和沙漠上的曖昧光暈印象，透過帶有光澤感的黑色面料來呈現。圖／GIORGIO ARMANI提供