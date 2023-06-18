海洋動物、熱帶水果和花朵！春夏飾品將蓬勃生氣戴上身

春夏總讓人想起各種豐富的生命力蓬勃生長的意象。奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出最新全新形象「蛻變」，由時尚攝影師Steven Meisel操刀，聚焦一系列充滿熱帶風情的水果、異國鳥類和動物，分別代表Swarovski的首飾系列： Florere、Idyllia、Gema、Dextera和Millenia，以全新視角再現熱帶動植物的亮眼風情，賦予蝴蝶、鸚鵡、鳳梨和烏龜鮮明個性，展現大自然的演變力量與水晶的快樂魔力。

Pandora Moments夏日系列充滿活力和神秘氣息，各款象徵符號從漫天星空和動物世界中探索靈感，映照夏日色彩。圖／Pandora提供

而來自丹麥的Pandora，最新的夏季Pandora Moments系列，象徵符號從星空和動物中汲取靈感。 結合太陽和月亮符號的主題飾品，以鍍14K鍍金和925銀形成雙色鮮明對比，日月圖騰更採可拆分設計，增添配戴樂趣。具有護身符意義的法蒂瑪之掌吊飾，則鑲嵌人造蛋白石，湛藍色調和蝴蝶、水母、夜光寄居蟹的藍色琺瑯和藍色Murano琉璃相呼應。蜜蜂吊則以鍍14k金和黃色半圓切割人造水晶的金黃色調，刻畫夏季的守護者。

Swarovski推出超凡脫俗「蛻變」系列首飾與由Steven Meisel操刀時尚大片，展演熱帶動植物的無限風情。圖／施華洛世奇提供