快訊

高速撞擊畫面曝！男車禍肇逃前 竟對車頭全毀受傷駕駛拳打腳踢

一張圖看天氣！13縣市極端高溫恐飆36度 端午連假降雨熱區出爐

受害Z女公開道歉私訊「這一天來了」 宥勝突爆：我被性侵過

海洋動物、熱帶水果和花朵 春夏飾品將蓬勃生氣戴上身

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
PANDORA MOMENTS夏季系列的重點結合古代的哲學思想：日月與陰陽，象徵著平衡、和諧和動靜互補。圖／Pandora提供
PANDORA MOMENTS夏季系列的重點結合古代的哲學思想：日月與陰陽，象徵著平衡、和諧和動靜互補。圖／Pandora提供

春夏總讓人想起各種豐富的生命力蓬勃生長的意象。奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出最新全新形象「蛻變」，由時尚攝影師Steven Meisel操刀，聚焦一系列充滿熱帶風情的水果、異國鳥類和動物，分別代表Swarovski的首飾系列： Florere、Idyllia、Gema、Dextera和Millenia，以全新視角再現熱帶動植物的亮眼風情，賦予蝴蝶、鸚鵡、鳳梨和烏龜鮮明個性，展現大自然的演變力量與水晶的快樂魔力。

Pandora Moments夏日系列充滿活力和神秘氣息，各款象徵符號從漫天星空和動物世界中探索靈感，映照夏日色彩。圖／Pandora提供
Pandora Moments夏日系列充滿活力和神秘氣息，各款象徵符號從漫天星空和動物世界中探索靈感，映照夏日色彩。圖／Pandora提供

而來自丹麥的Pandora，最新的夏季Pandora Moments系列，象徵符號從星空和動物中汲取靈感。 結合太陽和月亮符號的主題飾品，以鍍14K鍍金和925銀形成雙色鮮明對比，日月圖騰更採可拆分設計，增添配戴樂趣。具有護身符意義的法蒂瑪之掌吊飾，則鑲嵌人造蛋白石，湛藍色調和蝴蝶、水母、夜光寄居蟹的藍色琺瑯和藍色Murano琉璃相呼應。蜜蜂吊則以鍍14k金和黃色半圓切割人造水晶的金黃色調，刻畫夏季的守護者。

Swarovski推出超凡脫俗「蛻變」系列首飾與由Steven Meisel操刀時尚大片，展演熱帶動植物的無限風情。圖／施華洛世奇提供
Swarovski推出超凡脫俗「蛻變」系列首飾與由Steven Meisel操刀時尚大片，展演熱帶動植物的無限風情。圖／施華洛世奇提供

來自法國的Les Néréides，則是以春之慶典系列。刻畫各種象徵新生和希望的大自然花草元素。代表著希望的黃色水仙花，鑲嵌馬眼形切割水晶，造型猶如可愛的小花苞。希臘文中名為「星」的紫苑花，在歐洲國家中被視為愛和希望的存在，此次以鏤空工藝製作花心，搭配暈染的淡紫色花瓣，以柔和的色彩迎來溫暖的季節，提供戒指、耳環、鍊墜等多種選擇。

Pandora Moments夏日系列充滿活力和神秘氣息，各款象徵符號從漫天星空和動物世界中探索靈感，映照夏日色彩。圖／Pandora提供
Pandora Moments夏日系列充滿活力和神秘氣息，各款象徵符號從漫天星空和動物世界中探索靈感，映照夏日色彩。圖／Pandora提供
施華洛世奇Idyllia鸚鵡造型個性戒指，18,000元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Idyllia鸚鵡造型個性戒指，18,000元。圖／施華洛世奇提供
Les Néréides春之慶典系列水仙花卉戒指，4,200元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides春之慶典系列水仙花卉戒指，4,200元。圖／惇聚國際提供
施華洛世奇Idyllia 烏龜造型吊墜，14,000元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Idyllia 烏龜造型吊墜，14,000元。圖／施華洛世奇提供
Les Néréides春之慶典系列紫苑花卉戒指，3,900元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides春之慶典系列紫苑花卉戒指，3,900元。圖／惇聚國際提供
施華洛世奇Idyllia鳳梨造型個性戒指，27,000元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Idyllia鳳梨造型個性戒指，27,000元。圖／施華洛世奇提供
Pandora Moments夏日系列幻彩藍法蒂瑪之掌吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora Moments夏日系列幻彩藍法蒂瑪之掌吊飾，2,880元。圖／Pandora提供
施華洛世奇Florere花朵吊墜，5,950元。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Florere花朵吊墜，5,950元。圖／施華洛世奇提供
Pandora Moments夏日系列充滿活力和神秘氣息，各款象徵符號從漫天星空和動物世界中探索靈感，映照夏日色彩。圖／Pandora提供
Pandora Moments夏日系列充滿活力和神秘氣息，各款象徵符號從漫天星空和動物世界中探索靈感，映照夏日色彩。圖／Pandora提供
Les Néréides春之慶典系列水仙花卉耳環，4,900元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides春之慶典系列水仙花卉耳環，4,900元。圖／惇聚國際提供

戒指 品牌

延伸閱讀

單瓶79萬元！皇家禮炮王者加冕限定版．國王查爾斯三世款 全球限量500瓶

港台學者訪南投「蝶鎮」 出力營造蝴蝶棲地

廣西北海持續特大暴雨 緊急疏散逾2,000人

賈新興：聖嬰現象萌芽中 冬季有逾7成機率

相關新聞

海洋動物、熱帶水果和花朵！春夏飾品將蓬勃生氣戴上身

春夏總讓人想起各種豐富的生命力蓬勃生長的意象。奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出最新全新形象「蛻變」，由...

獨／從小吃到大！陪伴景美人33年的回憶 「我家牛排」興隆店熄燈

回憶又少一間！位於台北興隆路上的「我家牛排（興隆店）」，在今日（6月18日）正式停業，結束在地經營33年的歷史。對於景美...

影／Valentino 2024春夏各種意義上回歸原點 探索男性特質

「回到原點」是由范倫鐵諾（Valentino）創意總監Pierpaolo Piccioli推出的「Valentino T...

台灣「松屋」再+1！7月開幕新址曝光 成西門商圈第二間

喜歡吃日式牛丼嗎？來自日本的「松屋」，近期預計將再開設「台北西門武昌店」，目前已經進入籌備階段。若原有的「西門町店」無異...

格蘭菲迪進駐台北晶華 奢華系列快閃店品酩餐會每日限量10席

擁有「威士忌領路者」美譽的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），為歡慶旗下奢華系列推出以日本夜櫻為...

Uber Eats、foodpanda掀南北粽爭霸戰 指定優惠碼5折起

懶得包粽、又等不及預購，用外送平台點肉粽又快選擇又多，Uber Eats、foodpanda雙平台用戶喜好大不同，意外掀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦