海洋動物、熱帶水果和花朵 春夏飾品將蓬勃生氣戴上身
春夏總讓人想起各種豐富的生命力蓬勃生長的意象。奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）推出最新全新形象「蛻變」，由時尚攝影師Steven Meisel操刀，聚焦一系列充滿熱帶風情的水果、異國鳥類和動物，分別代表Swarovski的首飾系列： Florere、Idyllia、Gema、Dextera和Millenia，以全新視角再現熱帶動植物的亮眼風情，賦予蝴蝶、鸚鵡、鳳梨和烏龜鮮明個性，展現大自然的演變力量與水晶的快樂魔力。
而來自丹麥的Pandora，最新的夏季Pandora Moments系列，象徵符號從星空和動物中汲取靈感。 結合太陽和月亮符號的主題飾品，以鍍14K鍍金和925銀形成雙色鮮明對比，日月圖騰更採可拆分設計，增添配戴樂趣。具有護身符意義的法蒂瑪之掌吊飾，則鑲嵌人造蛋白石，湛藍色調和蝴蝶、水母、夜光寄居蟹的藍色琺瑯和藍色Murano琉璃相呼應。蜜蜂吊則以鍍14k金和黃色半圓切割人造水晶的金黃色調，刻畫夏季的守護者。
來自法國的Les Néréides，則是以春之慶典系列。刻畫各種象徵新生和希望的大自然花草元素。代表著希望的黃色水仙花，鑲嵌馬眼形切割水晶，造型猶如可愛的小花苞。希臘文中名為「星」的紫苑花，在歐洲國家中被視為愛和希望的存在，此次以鏤空工藝製作花心，搭配暈染的淡紫色花瓣，以柔和的色彩迎來溫暖的季節，提供戒指、耳環、鍊墜等多種選擇。
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