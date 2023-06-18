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格蘭菲迪進駐台北晶華 奢華系列快閃店品酩餐會每日限量10席

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
凡報名格蘭菲迪奢華系列品酩餐會的賓客，將於絕美快閃店內享用格蘭菲迪奢華系列5支酒款與5道頂級佳饌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
凡報名格蘭菲迪奢華系列品酩餐會的賓客，將於絕美快閃店內享用格蘭菲迪奢華系列5支酒款與5道頂級佳饌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

擁有「威士忌領路者」美譽的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），為歡慶旗下奢華系列推出以日本夜櫻為主題的最高年份酩貴之作「格蘭菲迪29年夜櫻（Grand Yozakura）」單一麥芽威士忌，宣布即日起至6月30日進駐台北晶華酒店，於其1樓中庭打造「格蘭菲迪奢華系列快閃店」，以氣派的木造建築，傳遞新品格蘭菲迪29年夜櫻的絕美日式氛圍。

這次快閃店內提供2種品酩體驗，包含全天供應的單杯品酩套組，以及每晚限量10席的頂級品酩餐會，這將是消費者首次有機會一次品酩格蘭菲迪奢華系列旗下的5款酒款。店內餐食皆由晶華五星主廚團隊，以奢華系列酒款個性量身定制。

格蘭菲迪即日起至6月30日，進駐台北晶華酒店打造奢華系列快閃店。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪即日起至6月30日，進駐台北晶華酒店打造奢華系列快閃店。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭菲迪奢華系列品酩餐會的開胃菜「嫩煎鴨胸佐煙燻無花果」，是主廚選用宜蘭櫻桃鴨製成外酥內嫩的鴨胸，襯以甜中帶酸感的醬汁與「格蘭菲迪21年蘭姆酒桶」搭配激盪出絕佳的風味。

「波士頓龍蝦柳橙沙拉」由主廚將新鮮波士頓龍蝦進行調味、油封處理後後綴以新鮮特製水果凝凍與法國魚子醬，入口將能同時感受到鮮甜海味及馥郁果香，推薦搭配「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶」。

格蘭菲迪奢華系列品酩餐會，每晚開放10席珍稀席次。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪奢華系列品酩餐會，每晚開放10席珍稀席次。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「北海道海膽干貝燉飯」是主廚以「格蘭菲迪29年夜櫻」東西融合風味為啟發，將義大利米以鮮魚高湯與適量番茄醬、海膽醬及洋蔥一同慢煮入味，吸附飽滿湯汁的燉飯鋪上香煎北海道干貝、海膽等頂級海味，鮮香濃郁的滋味，令人欲罷不能。

「黑松露美國無骨牛小排」以慢燉舒肥料理36小時使肉質軟嫩、入口即化，接著在外層裹以使用綜合香料奶油、堅果及帕瑪森起司製成義大利起司餅與黑松露獨特香氣的組合，佐以「格蘭菲迪22年雪莉之王」再適合不過。甜點「榛果巧克力」主廚以巧克力三重奏的風味為設計概念，與「格蘭菲迪26年干邑桶」相襯更顯豐富層次。

格蘭菲迪29年夜櫻單一麥芽威士忌正式在台上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭菲迪29年夜櫻單一麥芽威士忌正式在台上市。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

奢華系列單杯品酩套組每日中午12點起至晚間10點全日供應，無需進行預約，可直接到店選購。格蘭菲迪奢華系列品酩餐會於每日晚間7點10分至9點半舉行，可至活動網頁（https://bit.ly/3qmIwUg）預約、繳費，一天僅開放10席次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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