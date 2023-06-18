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前Apple網站創意總監加盟JINS 進軍穿戴式智慧眼鏡指日可待？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Paul Nixon提到他與JINS董事長田中仁先生碰面，瞭解到更多關於品牌的故事，並看到了富有創造力跟影響力的計畫，使他深信這是一家能夠讓全世界的人生活更加美好的公司。圖／摘自JINS網站、Pual Nixon LinkedIn
Paul Nixon提到他與JINS董事長田中仁先生碰面，瞭解到更多關於品牌的故事，並看到了富有創造力跟影響力的計畫，使他深信這是一家能夠讓全世界的人生活更加美好的公司。圖／摘自JINS網站、Pual Nixon LinkedIn

日本最大的連鎖眼鏡品牌JINS宣布在前蘋果電腦（Apple）設計師Paul Nixon出任全球創意總監一職，引起市場熱烈關注。因此，在Paul Nixon離開Apple之前，主力於穿戴式裝置的的許多功能和特性的開發，讓人聯想到JINS是否也要進軍智能眼鏡市場？

提到蘋果電腦的設計師，許多人會先想到Jony Ive所操刀的iPhoneiMac系列，iPod系列等產品，但劃時代的設計如何在網路世界呈現，並讓消費者有感則得力於Paul Nixon分別於2007年推出的iPhone網站、2010年的iPad網站，因為如此他還成為了Apple.com的創意總監。Paul Nixon擁有超過25年的產品設計、行銷和品牌經驗，其中的18年更是為蘋果電腦效力，最後的三年時間，則是把重心放在人機介面的研發，不少目前iPad、iPhone所使用軟體，以及Apple Watch系列可穿戴產品的許多功能特性，都是由他在背後運籌帷幄。

日本最大的連鎖眼鏡品牌JINS宣布在前蘋果電腦（Apple）設計師Paul Nixon出任全球創意總監一職，引起市場熱烈關注。圖／摘自Pual Nixon LinkedIn
日本最大的連鎖眼鏡品牌JINS宣布在前蘋果電腦（Apple）設計師Paul Nixon出任全球創意總監一職，引起市場熱烈關注。圖／摘自Pual Nixon LinkedIn

而會加入JINS團隊，Paul Nixon則提到在2019年時，他與JINS董事長田中仁先生碰面，瞭解到更多關於品牌的故事，並親眼看到了富有創造力跟影響力的計畫，使他深信這是一家能夠讓全世界的人生活更加美好的公司；JINS則是希望藉由Paul Nixon的加入，強化品牌未來的價值跟創造能力。也因為Paul Nixon對於人機介面、Apple Watch的軟體開發專長，讓人也在猜測目前在全球擁有700家門市的JINS是否也要進軍穿戴裝置市場。

今年JINS將以開設10間新門市為目標，加上原有人力需求，預計釋出100個工作機會，並全面調升門市銷售人員和驗光人員薪資，調薪幅度3%~9%。圖／JINS提供
今年JINS將以開設10間新門市為目標，加上原有人力需求，預計釋出100個工作機會，並全面調升門市銷售人員和驗光人員薪資，調薪幅度3%~9%。圖／JINS提供

JINS不僅找來前蘋果電腦的設計師擔任品牌首席創意總監，放眼全球的同時也關照的各地市場經營。像是台灣JINS就宣佈全面調升門市銷售人員和驗光人員薪資，調薪幅度3%~9%，期望打造更良好的工作環境及更具競爭力的薪資福利。因為今年JINS將以開設10間新門市為目標，加上原有人力需求，預計釋出100個工作機會，若有驗光師證照，薪資40,000元起跳，期待吸引更多人才加入。<

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