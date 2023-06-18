LONGCHAMP秋冬新包款曝光 邵雨薇一眼就愛上「應該可以包色吧！」

法國時尚品牌LONGCHAMP的名稱就是來自巴黎市郊的一座古老賽馬場，因此以一場令人興奮的「賽馬日」為創作背景，推出全新秋冬系列配件與服飾。女星邵雨薇受邀演繹新裝之外，更相中了首次推出的Smile包，笑說「應該可以包色吧！」

LONGCHAMP在日前舉辦了秋冬新品預覽，延續了賽馬場的靈感，透過錯落的稻草堆與賽馬用具如馬銜鍊、韁繩等，塑造歐洲賽馬場的氛圍。邵雨薇受品牌邀請，分別詮釋了黑白格紋連身洋裝、高領黑色抽摺洋裝的造型，展現率性魅力。邵雨薇提到黑白格紋乍看之下讓人眼花撩亂，但其實跟賽馬運動息息相關，還搭配了像是騎士的靴子，對於私下偏愛中性穿搭的她來說，特別喜歡這類風格。

邵雨薇身穿LONGCHAMP秋冬系列洋裝34,800元，搭配平底靴25,500元，以及Smile包16,300元。圖／LONGCHAMP提供

不僅如此，邵雨薇搭配了一款由裝望遠鏡所延伸出的Epure斜背包，認為相當可愛適合背去野餐；不過若是真的要入手，則會挑全新Smile系列，而且要「包色」。LONGCHAMP這一季以綠色跟黑白格紋、條紋等元素貫穿全系列，邵雨薇在看完新品時也表示「以前很怕穿綠色，但現在覺得好療癒，搭配在身上也很亮眼」。

LONGCHAMP秋冬系列的服裝中，可看到羊羔毛外套、飛行夾克、羊毛背心和帶有拼接色塊設計的防寒外套及立領夾克，以皮革或是法蘭絨進行詮釋，凸顯了帶有冒險精神的穿搭。圖／LONGCHAMP提供

在LONGCHAMP秋冬系列的服裝中，可看到羊羔毛外套、飛行夾克、羊毛背心和帶有拼接色塊設計的防寒外套及立領夾克，以皮革或是法蘭絨進行詮釋，凸顯了帶有冒險精神的穿搭。招牌的Le Pliage系列包包，則以賽馬制服為設計靈感，推出褐紅色、天空藍、橙色、紅色、草綠色、黃色和粉紅色的手提包以及旅行袋。

LONGCHAMP舉辦了秋冬新品預覽，延續了賽馬場的靈感，透過錯落的稻草堆與賽馬用具如馬銜鍊、韁繩等，塑造歐洲賽馬場的氛圍。圖／LONGCHAMP提供

而全新的Smile系列包款，以如彎月輪廓包身搭配銀色鍊條，提供兩種不同的背法，也難怪會讓邵雨薇想包色包款。值得關注的還有LONGCHAMP柳條編織大師Jean-Marc Blanchard合作，打造了全球限量500個的手工編織水桶包，細膩又兼具品牌經典設計，收藏性極高。

LONGCHAMP 2023秋冬系列高跟靴，25,500元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Smile包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Epure水桶包，13,600元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列平底靴，25,500元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Epure斜背包，12,200元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Le Pliage旅行袋，14,900元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Le Pliage斜揹袋，3,600元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列耳罩，11,500元。圖／LONGCHAMP提供