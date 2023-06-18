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LONGCHAMP秋冬新包款曝光 邵雨薇一眼就愛上「應該可以包色吧！」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
邵雨薇身穿LONGCHAMP秋冬系列黑白棋盤格紋洋裝25,500元、高跟靴25,500元，搭配Epure斜背包12,200元。圖／LONGCHAMP提供
邵雨薇身穿LONGCHAMP秋冬系列黑白棋盤格紋洋裝25,500元、高跟靴25,500元，搭配Epure斜背包12,200元。圖／LONGCHAMP提供

法國時尚品牌LONGCHAMP的名稱就是來自巴黎市郊的一座古老賽馬場，因此以一場令人興奮的「賽馬日」為創作背景，推出全新秋冬系列配件與服飾。女星邵雨薇受邀演繹新裝之外，更相中了首次推出的Smile包，笑說「應該可以包色吧！」

LONGCHAMP在日前舉辦了秋冬新品預覽，延續了賽馬場的靈感，透過錯落的稻草堆與賽馬用具如馬銜鍊、韁繩等，塑造歐洲賽馬場的氛圍。邵雨薇受品牌邀請，分別詮釋了黑白格紋連身洋裝、高領黑色抽摺洋裝的造型，展現率性魅力。邵雨薇提到黑白格紋乍看之下讓人眼花撩亂，但其實跟賽馬運動息息相關，還搭配了像是騎士的靴子，對於私下偏愛中性穿搭的她來說，特別喜歡這類風格。

邵雨薇身穿LONGCHAMP秋冬系列洋裝34,800元，搭配平底靴25,500元，以及Smile包16,300元。圖／LONGCHAMP提供
邵雨薇身穿LONGCHAMP秋冬系列洋裝34,800元，搭配平底靴25,500元，以及Smile包16,300元。圖／LONGCHAMP提供

不僅如此，邵雨薇搭配了一款由裝望遠鏡所延伸出的Epure斜背包，認為相當可愛適合背去野餐；不過若是真的要入手，則會挑全新Smile系列，而且要「包色」。LONGCHAMP這一季以綠色跟黑白格紋、條紋等元素貫穿全系列，邵雨薇在看完新品時也表示「以前很怕穿綠色，但現在覺得好療癒，搭配在身上也很亮眼」。

LONGCHAMP秋冬系列的服裝中，可看到羊羔毛外套、飛行夾克、羊毛背心和帶有拼接色塊設計的防寒外套及立領夾克，以皮革或是法蘭絨進行詮釋，凸顯了帶有冒險精神的穿搭。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP秋冬系列的服裝中，可看到羊羔毛外套、飛行夾克、羊毛背心和帶有拼接色塊設計的防寒外套及立領夾克，以皮革或是法蘭絨進行詮釋，凸顯了帶有冒險精神的穿搭。圖／LONGCHAMP提供

在LONGCHAMP秋冬系列的服裝中，可看到羊羔毛外套、飛行夾克、羊毛背心和帶有拼接色塊設計的防寒外套及立領夾克，以皮革或是法蘭絨進行詮釋，凸顯了帶有冒險精神的穿搭。招牌的Le Pliage系列包包，則以賽馬制服為設計靈感，推出褐紅色、天空藍、橙色、紅色、草綠色、黃色和粉紅色的手提包以及旅行袋。

LONGCHAMP舉辦了秋冬新品預覽，延續了賽馬場的靈感，透過錯落的稻草堆與賽馬用具如馬銜鍊、韁繩等，塑造歐洲賽馬場的氛圍。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP舉辦了秋冬新品預覽，延續了賽馬場的靈感，透過錯落的稻草堆與賽馬用具如馬銜鍊、韁繩等，塑造歐洲賽馬場的氛圍。圖／LONGCHAMP提供

而全新的Smile系列包款，以如彎月輪廓包身搭配銀色鍊條，提供兩種不同的背法，也難怪會讓邵雨薇想包色包款。值得關注的還有LONGCHAMP柳條編織大師Jean-Marc Blanchard合作，打造了全球限量500個的手工編織水桶包，細膩又兼具品牌經典設計，收藏性極高。

LONGCHAMP 2023秋冬系列高跟靴，25,500元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列高跟靴，25,500元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Smile包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列Smile包，16,300元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Epure水桶包，13,600元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列Epure水桶包，13,600元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列平底靴，25,500元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列平底靴，25,500元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Epure斜背包，12,200元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列Epure斜背包，12,200元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Le Pliage旅行袋，14,900元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列Le Pliage旅行袋，14,900元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列Le Pliage斜揹袋，3,600元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列Le Pliage斜揹袋，3,600元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列耳罩，11,500元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列耳罩，11,500元。圖／LONGCHAMP提供

LONGCHAMP 2023秋冬系列絲巾，12,200元。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP 2023秋冬系列絲巾，12,200元。圖／LONGCHAMP提供

品牌 邵雨薇 法國

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