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星巴克「買一送一」又來了！只有一天、這次不含星冰樂

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克「買一送一」將於6月19日回歸。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克「買一送一」將於6月19日回歸。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

星巴克「買一送一」又來了！繼6月12日（一）推出「夏天一定要喝過的飲料推薦．指定品項好友分享」後，星巴克宣布6月19日（一）推出「MONDAY不BLUE 好友分享日」，活動當天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。

在優惠品項方面，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

星巴克宣布6月19日推出「MONDAY不BLUE 好友分享日」。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布6月19日推出「MONDAY不BLUE 好友分享日」。圖／摘自星巴克官網。

這次活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。此外，機場、高鐵站、國道休息站、奇美博物館、台北時代、時代B2…等門市亦不適用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

咖啡 星巴克

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