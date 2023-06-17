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阿里山英迪格「漂浮早餐」登場！盤點泳池畔的新玩方

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
無邊際漂浮早餐即日起推出，預計成為今夏阿里山最浪漫的早餐體驗。圖／阿里山英迪格提供
無邊際漂浮早餐即日起推出，預計成為今夏阿里山最浪漫的早餐體驗。圖／阿里山英迪格提供

「無邊際泳池」幾乎成為近年新飯店主打的新亮點之一，時序入夏，泳池畔的活動也愈來愈精彩，從大螢幕劇院、燒烤BBQ到池畔微醺夜色，今年更躍進泳池裡，推出漂浮早餐與下午茶，穿著泳衣在水中大啖美味，焦點唯一獨享。

以「高山無邊際泳池」打響知名的阿里山英迪格酒店，將鄰間故事融入飯店整體設計中，位於頂樓的’aveoveoyu酒吧更將阿里山的浪漫美景融入調酒創意，首推的「阿里山的浪漫」調酒組合共有6杯，分別運用鐵路、森林、雲海、日出、夕陽、櫻花6大浪漫景緻發想而成，每組980+10%（可折抵2人低消），每日限量2組；另有無酒精的Mocktail版本。

此外，眾所矚目的阿里山「無邊際漂浮早餐」，白色餐籃盛裝主廚精緻料理，包含燻鮭魚炒蛋搭配香料雙菇、英式焗豆、烤番茄/花椰菜、香腸/培根/薯餅，還貼心準備麵包籃、燕麥粥、水果優格、果汁或咖啡、粉紅氣泡酒等，陽光灑落池面波光粼粼，享受被山巒雲海環繞的氛圍；早餐為雙人份量，每組1,980+10%，每日限量一組，僅接受電話預訂。

台北遠東香格里拉6月22日至9月3日入住專案，可享專屬「夏日海樂園」的親子設施與活動，例如狂奔賽道、Switch電玩、桌遊、廚藝教室、手作坊等，讓小孩盡情玩樂開心放電，住房每晚8,000元起。餐飲同步於7樓戶外泳池每周六、日下午3~7點推出「夏日池畔派對」，成人每位1,399元含主餐、配菜與甜點，以及池畔酒吧精選飲品無限暢飲。

英國皇室御用「TWININGS唐寧茶」全新推出「Taste of Living」計畫，首波行動「無邊際泳池茶派對」，攜手擁有南台灣最美高空泳池景觀的飯店─承億文旅桃城茶樣子，推出全台唯一的「漂浮下午茶」，包括4款甜點、2款鹹點，搭配2款調飲，巧妙發揮唐寧鉑金系列茶款特性；頂樓池畔酒吧N23.5° Lounge主理人Mark也運用多款唐寧茶鉑金系列茶款獨家推出4款調茶，即日起至8月31日限時推出。

台北福華飯店七賢吧的泳池畔則飄出燒烤香氣，即日起至8月31日周末限定獨享BBQ、每人799元+10%，可在池畔暢享大口肉、大口酒的滋味，菜色有舒肥熟成的綜合烤肉BBQ羊/雞肉串、極上燒烤海鮮等，入住加購可享85折優惠。

榮獲富比世旅遊指南精選「台北最美泳池」的寒舍艾麗酒店，即日起到9月9日每隔周六下午至晚上時段舉辦「戶外高空池畔派對」，現場提供多樣飲品、酒類，以及紐奧良雞肉捲、熱狗大亨堡、松露薯條等點心，每份200元起，還有知名DJ親臨現場打碟。配合活動檔期，每場限量推出「樂游秘境」住房專案，派對當日入住每晚7,600元+15.5%起，再贈AIR SPACE人氣商品比基尼乙套，可選擇尺寸不可挑色。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

寒舍艾麗酒店夏日池畔派對開跑。圖／寒舍艾麗提供
寒舍艾麗酒店夏日池畔派對開跑。圖／寒舍艾麗提供
台北遠東香格里拉推出「夏日池畔派對」。圖／台北遠東香格里拉提供
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台北福華今夏推出池畔BBQ。圖／台北福華提供
台北福華今夏推出池畔BBQ。圖／台北福華提供
唐寧茶攜手承億文旅桃城茶樣子推出全台唯一的漂浮下午茶。圖／唐寧茶提供
唐寧茶攜手承億文旅桃城茶樣子推出全台唯一的漂浮下午茶。圖／唐寧茶提供

阿里山 早餐 英迪格酒店

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