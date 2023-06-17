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熊貓外送超狂優惠！會員方案下殺3折「每月不用30元」網暴動搶訂閱

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現只要輸入優惠碼成為panda pro會員，年費從原本的1079元變成324元，等於打3折，超級優惠。圖／foodpanda提供
有網友發現只要輸入優惠碼成為panda pro會員，年費從原本的1079元變成324元，等於打3折，超級優惠。圖／foodpanda提供

外送平台熊貓祭出優惠了！有網友發現只要輸入優惠碼成為panda pro會員，年費從原本的1079元變成324元，等於打3折，每個月不到30元，不少網友看到馬上去訂閱，直呼「太划算了」。

PTTDcard臉書都有網友貼出這個超划算的優惠，只要在訂閱熊貓成為panda pro的介面輸入優惠碼「pro3」，年費馬上由原價1079元變成324元，只要3折，平均每月不到30元，加上每個月提供的一些滿額折扣，等於有機會免費使用panda pro。

實測真的只要324元。 圖／讀者提供
實測真的只要324元。 圖／讀者提供

不過這次熊貓的超優惠訂閱方案不確定會到什麼時候截止，網友猜可能是想綁新客戶的絕招，舊會員和剛續約的人恐無法使用，也不確定之後會不會提高外送門檻及額外收平台費，要訂閱的用戶要先想清楚。

因為太划算，還是吸引不少人訂閱，「感謝分享，真的324欸」、「沒想到我也有訂pro的一天」、「抱歉了，雖然我是Uber外送員，但是年費才324不得不買太便宜」、「謝謝你！我也買成功了，希望不要下個月馬上更改pro權益內容」、「可惡我太早買了嗚嗚」。

不過也有人認為，「錢賺得少，外送員就賺得少或者向店家收的手續費變貴，店家就漲價，最後一樣是你付錢，怎會覺得很賺」、「pro 能幹嘛？逼自己每餐吃超過179？」。

外送 foodpanda 美食外送

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