原汁原味法國奢華風！迪奧在高雄打造全台頂級護膚沙龍

聯合報／ 記者劉小川／高雄即時報導
迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供
迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供

南台灣的女性有福了！迪奧將法國原汁原味的頂級護膚沙龍，搶先日本、南韓，特別在高雄漢神巨蛋打造出全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」，帶給女性最完整且奢華的法式護膚體驗，裝潢全都空運來台，並選出5大護膚課程，結合法式按摩手搭配蘊含珍稀花植能量的迪奧保養品，不用出國，在高雄就能體驗頂級的法式護膚。

迪奧在2021年時，於巴黎法國黎白馬莊園酒店，打造出「迪奧美妍護膚沙龍：白馬莊園」，跨足頂級護膚，有著48種護膚課程，2023年在南法伊甸豪海角酒店，如今領先亞洲，搶先在高雄漢神巨蛋設置同等級的迪奧美妍護膚沙龍。

採用天然永續建材設計打造，門面有著萊姆石，並帶來巴黎白馬莊園酒店的氣質，裝飾著由法國當代藝術家Caroline Perrin創作的「玫瑰立體抹畫牆」，還有眾多藝術品，並強調私人體驗，採用原生木材裝飾，搭配迪奧香氛世家系列-喀什米爾香氛，一踏入其中，就能體會到放鬆感。

為台灣消費者更推出多樣化的課程，包括「緊顏雕塑」、「活絡循環」、「深層淨化」、「眼部舒活」、「活力煥采」等，搭配獨特手法與迪奧保養品，營造頂級奢華的新體驗。

迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供
迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供
迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供
迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供
迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供
迪奧在高雄漢神巨蛋，打造全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」。圖／迪奧提供

酒店 法國

延伸閱讀

想聞～陳昊森男人味曝光！迪奧高雄首開時尚美妝旗艦店

黑吃黑？少年車手頭遭虐死棄屍 主嫌租名車押人成破案線頭

影／賊搞高雄宮廟功德箱 半天打不開...廟公遠端全都錄

迎接郵輪熱潮 高市府邀業者上「名勝世界壹號」開座談會

相關新聞

原汁原味法國奢華風！迪奧在高雄打造全台頂級護膚沙龍

南台灣的女性有福了！迪奧將法國原汁原味的頂級護膚沙龍，搶先日本、南韓，特別在高雄漢神巨蛋打造出全台最頂級「迪奧美妍護膚沙...

想聞～陳昊森男人味曝光！迪奧高雄首開時尚美妝旗艦店

帥氣男神陳昊森特別南下高雄，出席迪奧台灣首間「時尚美妝旗艦店」開幕，迷人笑容搭配南台灣的陽光，格外迷人。帥氣男神身上當然...

走跳世界／大阪3間星野飯店 一次開箱

串連起關西地區的「大阪」，一直是赴日旅遊的人氣城市，星野集團近年也在此開設多間特色飯店，帶來嶄新的住宿體驗。本次即搭上樂...

中市府驗7款成人紙尿褲 卻發現未列應施檢驗商品

台中市政府法制局委託檢驗市售8款成人紙尿褲，僅1款產品的表面乾爽性初檢不符合國家標準外，複檢合格，其餘7款產品均達標。

「工裝」再定義！FENDI 2024春夏男裝 工廠走秀玩新意

FENDI的2024春夏男裝大秀甫於昨天台灣時間凌晨舉辦，包含許光漢、男團THE BOYZ成員的柱延（Juyeon）、中...

生日有1、0免費喝「HOROYOI」！西門街頭限時3日暢飲

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」今起至18日於台北西門街頭打造限時三日的「HOR...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦