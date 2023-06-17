原汁原味法國奢華風！迪奧在高雄打造全台頂級護膚沙龍
南台灣的女性有福了！迪奧將法國原汁原味的頂級護膚沙龍，搶先日本、南韓，特別在高雄漢神巨蛋打造出全台最頂級「迪奧美妍護膚沙龍」，帶給女性最完整且奢華的法式護膚體驗，裝潢全都空運來台，並選出5大護膚課程，結合法式按摩手搭配蘊含珍稀花植能量的迪奧保養品，不用出國，在高雄就能體驗頂級的法式護膚。
迪奧在2021年時，於巴黎法國黎白馬莊園酒店，打造出「迪奧美妍護膚沙龍：白馬莊園」，跨足頂級護膚，有著48種護膚課程，2023年在南法伊甸豪海角酒店，如今領先亞洲，搶先在高雄漢神巨蛋設置同等級的迪奧美妍護膚沙龍。
採用天然永續建材設計打造，門面有著萊姆石，並帶來巴黎白馬莊園酒店的氣質，裝飾著由法國當代藝術家Caroline Perrin創作的「玫瑰立體抹畫牆」，還有眾多藝術品，並強調私人體驗，採用原生木材裝飾，搭配迪奧香氛世家系列-喀什米爾香氛，一踏入其中，就能體會到放鬆感。
為台灣消費者更推出多樣化的課程，包括「緊顏雕塑」、「活絡循環」、「深層淨化」、「眼部舒活」、「活力煥采」等，搭配獨特手法與迪奧保養品，營造頂級奢華的新體驗。
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