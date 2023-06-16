生日有1、0免費喝「HOROYOI」！西門街頭限時3日暢飲

來自日本的低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（日文品牌名稱：ほろよい）」今起至18日於台北西門街頭打造限時三日的「HOROYOI 微醉冰果室」，巧妙融入「芒果冰風味沙瓦」瓶身的復古元素，以藍青色花磚砌成盛夏中清涼消暑的行動冰果室，同時推出「一同為微醉慶祝10歲生日」的活動，凡身分證年、月、日同時含有數字1跟0的消費者，即可免費兌換「芒果冰風味沙瓦」等商品。

為迎接「HOROYOI 微醉冰果室」盛大開張，也請來去年加入微醉代言行列的男神林柏宏，化身一日店長，從開店、叫賣到霸氣製冰一手包辦，並於現場示範製作首杯快閃期間限量的「微醉芒果沙瓦冰沙」。此外，林柏宏也感性分享「HOROYOI 微醉」代言的心得，更大方公開一路走來陪伴自己「戀愛」、「青春」、「夢想」等不同情境的微醉滋味，與大家一同回味生命中每個與微醉共度的里程碑。

「HOROYOI微醉冰果室」今起至18日於西門紅樓前廣場快閃試飲活動三日，現場除了可以品嘗到台灣獨賣款「芒果冰風味沙瓦」，只要加入Beam Suntory罐裝酒本部官方Line帳號，還可獲得快閃限定、絕無僅有的限量「微醉芒果沙瓦冰沙」。同時，為慶祝微醉10歲生日，凡身分證上出生年、月、日欄位中同時有1跟0的消費者，即可免費換取10周年限定「芒果冰風味沙瓦」與隨機微醉暢銷款商品350ml各乙罐（限本人領取），每日限量100組。

「HOROYOI微醉冰果室」也有限時進行的復古冰涼轉盤、逗趣搖曳拳等遊戲，有機會獲得微醉杯、涼感巾等限量品牌好禮；或可徜徉於清涼消暑的巨型芒果冰、滿滿懷舊氛圍的傳統冰果室吧檯等打卡點，留下美好的夏日回憶。

HOROYOI微醉冰果室 地址：西門紅樓北廣場(台北市萬華區成都路10號) 時間： 2023/06/16(五)15:00-20:00 2023/06/17(六)11:00-20:00 2023/06/18(日)12:00-19:00