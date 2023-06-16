微醺一夏！7-ELEVEN、全家便利商店「指定特色啤酒」限時3件79折

夏至即將到來，7-ELEVEN啟動每年啤酒最大檔期，以「精釀風味」、「現打啤酒」、「風格特調」3大主題，集結16國、逾百款世界人氣啤酒推出「國際啤酒節」，首波自即日起至7月9日推出指定啤酒3件79折、加價19元搭配下酒菜，任選6件77折加價還可換購6大啤酒品牌經典杯一款；全家便利商店開醺酒吧再度開張，獨家導入台灣、日本、澳洲、加拿大、立陶宛、奧地利等世界啤酒，囊括「特色風味啤酒」及「國際精釀啤酒」2大系列，即日起至6月27日於實體店舖購買指定啤酒3件即享79折，還可用9元優惠價加購超Chill開醺啤酒杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

根據7-ELEVEN觀察，平均氣溫超過22度啤酒銷售量逐漸增加，氣溫每升高5度就能帶動相關銷售量增加1~2成，其中又以風景區、住宅、幹道及商業區銷售最佳。7-ELEVEN每2周就推出話題新品滿足消費者嘗鮮需求，每年平均罐裝啤酒更狂銷逾千萬罐，其中光是獨家啤酒就佔了超商啤酒櫃位的2成。

不少人夏日喜愛購買氣泡感、水果風味酒品自製居家風味調酒，受到韓劇加持，邊吃炸雞配上經典「燒啤」也可讓粉絲沉浸在追劇浪漫氛圍裡。首推「GOODDAY哈密瓜燒酒」、「好天好飲柚子燒酒」，水果味濃厚甘甜順口；號稱美國教父級精釀啤酒「拉古尼塔斯IPA精釀啤酒」，飽滿麥芽風味還能喝到滿滿酒花香。即日起至7月9日「國際啤酒節」活動期間購買指定品項任選6件77折，還能加價49元換購6大啤酒品牌經典杯一款，滿足收藏喜好。

7-ELEVEN近年積極拓展酒品結構，提供消費者多元暢飲選擇，國際精品貨架也引進「日本NIJIYA調酒」，主打3%微酒精與10%以上果汁含量，微醺高級果汁感清爽不甜膩，限時任選買2送1；由韓國知名啤酒大廠製造的YOUUS品牌也推出精釀啤酒，尤其看準女性消費者喜愛吸睛包裝，首推「景福宮艾爾啤酒」，將韓國必去景福宮設計成啤酒瓶身；喜歡收藏瓶身的則是別錯過西班牙Giró Ribot Cava氣泡酒「安東尼·高第典藏款」，瓶身繪有聖家堂、奎爾公園等西班牙知名建築。

7-ELEVEN於330間門市導入「酒BAR」複合專區，販售多達近10款現打啤酒和即開即飲的多款精釀啤酒、氣泡清酒、葡萄酒、威士忌，店內也播映各式球賽，情境氛圍感十足。近期新品「臺虎哈哈哈哈哈蜜瓜」，馥郁飽滿的哈密瓜香氣，搭配淡淡蘋果、芒果等綜合水果氣息，繽紛風味與帶勁酒感雙管齊下；現打啤酒系列推出「臺虎柯夢脫單」全新口味以蔓越莓為主調，同時帶有檸檬和柑橘的餘韻，口感酸甜輕盈，俏麗的粉色玫瑰色的酒液，兼具美味與顏值。

此外，7-ELEVEN觀察多數消費者在採買啤酒時喜愛搭配家庭料理型的商品一起購買，即日起至7月9日購買啤酒指定品項再加價購19元，可換購指定下酒菜一份，推薦商品包括美式香辣雞丁、韓式炸雞、爆炒滷雞胗、松稜糖燻雞翅、21Plus綜合鹽水雞，或是御料小館近期推出的盒裝新品「了凡綜合滷味－蘿蔔米血油豆腐」、「御料小館爆汁豆干」、「御料小館香滷米血黑輪」等。

全家便利商店開醺酒吧再度開張，獨家導入台灣、日本、澳洲、加拿大、立陶宛、奧地利等世界啤酒，囊括「特色風味啤酒」及「國際精釀啤酒」2大系列，特色風味啤酒包含「金色三麥浪漫台三線酸柑啤酒（售價125元）」、日本超人氣「CHOYA超果感氣泡梅酒（售價89元）」、「立陶宛ROYALE帕洛瑪葡萄風味調酒（售價79元）」、「立陶宛ROYALE瑪格麗特芒果風味調酒（售價79元）」。同時全家便利商店亦搶先開賣WAT與黑松聯名百香青青沙士及古早冰冰汽水，售價皆為59元。

國際精釀啤酒則囊括「加拿大BELGH BRASSE瀑布女神小麥IPA啤酒（售價109元）」、「澳洲燈塔社交XPA啤酒（售價99元）」、「HOBO APA美式淡艾爾啤酒（售價99元）」與「HOBO澳洲佬拉格啤酒（售價99元）」、榮獲2022雪梨皇家啤酒銀牌的知名精釀啤酒品牌「WILSON DRAUGHT經典淡艾爾啤酒（售價79元）」等。

全家便利商店開醺酒吧世界啤酒節推出5大好康，即日起至6月27日於實體店舖購買指定啤酒3件即享79折優惠，還可用9元優惠價加購超Chill開醺啤酒杯，共有「我還可以走直線」、「天長遞酒」、「酒酒不能自己」等5款KUSO標語；此外，還能夠以29元優惠價格加購媽媽煮藝指定下酒菜，包含沙茶香辣雞、香辣霸王雞球、蒜香綜合滷味等9款超人氣小吃。全家便利商店App即日起至6月27日推出會員專屬集章活動，凡購買單罐指定啤酒可集1章，滿指定章數可換購優惠券與眾多啤酒品牌獨家好禮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康