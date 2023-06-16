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伯努瓦舞蹈獎《卡門》首來台 西班牙國家舞團芭蕾舞作絕美綻放

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《卡門》(Carmen)為西班牙國家舞團(Compañía Nacional de Danza)35週年誌慶之作。圖/聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza
《卡門》(Carmen)為西班牙國家舞團(Compañía Nacional de Danza)35週年誌慶之作。圖/聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza

《卡門》(Carmen)為西班牙國家舞團(Compañía Nacional de Danza)35週年誌慶之作，自2015年起受邀巡迴世界演出，其編舞家約翰．英格(Johan Inger)也以此作，榮獲素有舞蹈界奧斯卡美譽的伯努瓦獎(Benois de la Danse)及威尼斯電視獎(VENICE TV AWARD)，作品完美結合法國小說家梅里美(Prosper Mérimée)原著中的迷人陰鬱氛圍，與音樂家比才(Georges Bizet)激昂熱情的曲風，以現代芭蕾舞作重新演譯，搭配俐落時裝與充滿西班牙美學的舞台設計，讓百年經典歌劇裡的魅惑卡門與深沉癡情的荷西(Don José)儼然重生於現代。

同時為了讓觀眾有機會以嶄新的角度，欣賞自由奔放、性感冶豔的卡門，跳脫於過往道德荊棘，蛻變成現代女權精神的最佳象徵，編舞家約翰．英格所創作的《卡門》不僅保留傳統芭蕾的高超技巧，在奔放肢體張力與情慾流動上，完美傳遞經典文本中角色的心理糾葛，將情感敘事軸線延伸自卡門與荷西童年情感與陰影，呼應近年全國掀起的女性主義熱潮，成功引起國外觀者朝聖與女性議題討論，轉譯後的舞作也讓芭蕾與經典文本更加創新並兼具現代美學。

《卡門》不僅曾為19世界演出最頻繁的歌劇，同時文本也被多部經典電影改編，成為現代女性角色的象徵。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza
《卡門》不僅曾為19世界演出最頻繁的歌劇，同時文本也被多部經典電影改編，成為現代女性角色的象徵。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza

劇情張力與女性符號鮮明 歌劇獲全球各地成功改編

《卡門》短篇小說為法國現實主義文學家普羅斯柏·梅里美(Prosper Mérimée)的最具知名的代表作之一，其後於1875年由法國音樂家比才(Georges Bizet)改編成歌劇，講述吉普賽女郎卡門，因其風情萬種吸引男主角荷西為她犯罪入獄，但出獄後卡門又愛上了鬥牛士艾斯卡米洛（Escamillo），最終被忌妒的荷西殺死。

由於卡門放蕩不羈的情節在當時相當前衛，一時難以被大眾接受，直至比才死後歌劇才蔚為風行，成為當時上演頻率最高的歌劇，其戲劇張力與新女性的塑造不乏多部知名歌劇、電影、演奏會…等改編，包含卓別林黑白電影、西班牙導演文森特·阿蘭達「卡門」與香港導演王家衛首部執導電影「旺角卡門」皆以此劇文本延伸或角色作為符號象徵。

《卡門》不僅曾為19世界演出最頻繁的歌劇，同時文本也被多部經典電影改編，成為現代女性角色的象徵。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza
《卡門》不僅曾為19世界演出最頻繁的歌劇，同時文本也被多部經典電影改編，成為現代女性角色的象徵。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza

以數字3貫穿全劇關鍵 淋漓盡致的西班牙美學

《卡門》在舞台設計上採用開放式空間，為能更貼近原版小說氛圍，舞台美術主要使用三種材料建構(混凝土、鏡子和黑色波紋狀材料)。藉此打造卡門文本中的三角世界，同時數字＂三＂在本劇中也處處富含隱喻與功能性，包含三人煽動起的嫉妒情愫，最終構成悲劇結局，設計上透過三乘三的九個棱鏡，並由三位舞者隨舞飄逸，讓時間、空間與視角都能流暢推進，此外整體色調維持西班牙的奔放烈焰搭配音樂的激情節奏，也是這次作品最引人入勝的必看亮點之一。

舞台設計上採用個開放式空間，並以數字三貫穿全劇核心，建構出更貼近小說原著陰鬱迷人的氛圍。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza
舞台設計上採用個開放式空間，並以數字三貫穿全劇核心，建構出更貼近小說原著陰鬱迷人的氛圍。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza

曾以《慾望之翼》享譽首屆TIFA 西班牙國家舞團再度來台演出

西班牙國家舞團(Compañía Nacional de Danza)成立於 1979 年，原名為西班牙國立古典芭蕾舞團，由維克多．烏拉特（Víctor Ullate）擔任首任藝術總監。直到1990 年 6 月，納丘．杜亞托（Nacho Duato）接任已改為西班牙國家舞團的藝術總監，任職長達二十年之久，為舞團帶來革新性的影響，大力拓展原創的新舞碼，同時亦保有傳統且經過長時間淬鍊的經典舞碼，更曾於2009年受邀來台，於首屆TIFA帶來作品《慾望之翼》獲得好評。 2019年西班牙文化部宣布曾在知名的紐約市立芭蕾舞團擔任首席的西班牙舞者瓦昆．德魯茲 （Joaquín De Luz ），於該年９月繼任為西班牙國家舞團新總監。

西班牙國家舞團(Compañía Nacional de Danza)曾兩度受邀來台演出，並於第一屆TIFA以獲得《慾望之翼》精彩好評。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza
西班牙國家舞團(Compañía Nacional de Danza)曾兩度受邀來台演出，並於第一屆TIFA以獲得《慾望之翼》精彩好評。圖 / 聯合數位文創、Compañía Nacional de Danza

圖/聯合數位文創提供
圖/聯合數位文創提供

北、高國家戲劇院全本演出 6月16日早鳥88折中午正式開賣

這次來台演出由聯合數位文創主辦，將於9月9日到9月17日於高雄衛武營國家戲劇院、台北國家戲劇院一共帶來七場全本演出，6月16日中午起將於 udn售票網正式啟售，至7月19日前購票最低可享早鳥88折優惠，且節目適用文化幣及開放部分青年席優惠方案，詳細購票方式及活動資訊請以官網公告為主，更多節目即時訊息請追蹤瘋表演臉書公告。

西班牙 舞團 總監

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