整理包／4大超商「端午連假補班日」限時優惠一次看！「咖啡、霜淇淋、哈根達斯」都在列

因應端午假期將迎來4天連假，本周六（6月17日）許多民眾需補班、補課，為了替大眾在炎炎夏日振奮精神，4大超商紛紛推出端午連假補班日限時優惠，包括咖啡、哈根達斯、霜淇淋都在列，快趁好康時段為自己振奮一「夏」，也是囤貨的好時機。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN整合CITY系列現調飲品及哈根達斯雪糕全品項活動，串聯線上線下推出一系列優惠活動，鼓勵大家一同揪團喝咖啡喝茶及珍珠、吃冰，為補班日打造滿滿幸福感。

6月16日至6月18日7-ELEVEN門市推出CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA特大杯燕麥奶茶任選買2送1；6月17日至6月18日限時2天哈根達斯雪糕全品項每支原價129元、可享任選第2件2折（活動期間不加入抽抽樂活動），現省104元。

「OPEN POINT行動隨時取」即日起至6月20日推出CITY PEARL「冰檸檬冬瓜珍珠」每日限量2杯特價99元（原價2杯140元）；CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」每日限量買2送2；CITY CAFE西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡、桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡任選4杯優惠價225元（每組原價最高320元）；CITY CAFE濃萃美式咖啡4杯優惠價120元（原價200元）；CITY燕麥系列指定冰飲（CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵、CITY TEA燕麥奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶）4杯優惠價210元（每組原價最高300元）；CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵 4杯優惠價310元（原價440元）；CITY CAFE風味飲指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／脆酷摩卡咖啡／巧克力可可歐蕾）4杯優惠價185元（原價260元）。

「OPEN POINT行動隨時取」限時優惠同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT App說明，現萃茶和精品咖啡為限定門市兌領。凡於活動期間購買「打氣一夏」指定咖啡案型並轉贈好友，就可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場，詳情請見OPEN POINT App公告為準。

●全家便利商店

全家便利商店為上班族補充能量，於全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出6月17日一日限時活動，可享私品茶「能量仙女紅茶」2杯158元（原價198元），以仙女紅茶為基底，結合「Red Bull Green Edition火龍果風味」，一入口便能品嘗到莓果甜而不膩的味道，與原有的酸度和氣泡完美融合。

6月16日至6月18日限時3天使用全盈+PAY支付，即享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，首推有著夢幻顏色的「嗨嗨蘇打霜淇淋」，沁涼的酸甜滋味最適合在悶熱的補班日與好友同事一同分享，讓補班日BLUE得更美麗。

另外還有「康康五」優惠，6月16日至6月18日限時3天推出Let’s Café燕麥奶拿鐵、私品茶「仙女珍珠醇奶茶」、百事可樂、Cheers氣泡水、阿奇儂×鮮乳坊聯名的白巧戀乳雪糕可享同品項買1送1。

●萊爾富

萊爾富即日起至6月18日於門市與Hi-Life VIP App內的「整買零取」推出Hi Café系列的特濃美式咖啡同品項買7送5、特濃拿鐵咖啡同品項買7送4活動，商品包含售價55元的Hi Café大冰／熱特濃美式咖啡與售價65元的Hi Café大冰／熱特濃拿鐵咖啡，每筆訂單限購10組，不僅可冰熱任選，可兌換期限達3個月，優惠最低更下殺5.8折，現省275元。

萊爾富門市6月16日至6月18日祭出Hi Café特濃咖啡同品項加1元多1杯活動，包含Hi Café系列的大杯冰／熱特濃美式咖啡（售價55元）、大杯冰／熱特濃拿鐵咖啡（售價65元），等於平均單杯特濃美式咖啡只要28元、單杯特濃拿鐵咖啡只要33元，相當於5.1折優惠。

除了現煮咖啡之外，萊爾富也推出兩款風味珍奶新品「特大杯黑糖珍珠奶茶」與「特大杯鐵觀音珍珠奶茶」，單杯原價70元，即日起至6月27日享新品嘗鮮價單杯59元。

●OKmart

OKmart即日起至6月17日推出OKCAFE經典莊園級美式咖啡／拿鐵（大杯，不限冰熱）可享同品項買2送1。