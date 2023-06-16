影／超夢幻！ 繡球花比臉還大 武陵農場掀花海熱潮
武陵農場中高海拔環境，高山繡球花比成人手掌、臉還要大，可長至20、30公分，盛花期約6月底至7月初，最晚觀賞期約7月中旬，粉藍、紅、桃紅等繡球花陸續綻放，彷彿置身童話裡的花海仙境。
武陵繡球花期從6月上旬陸續開花，盛花期約6月底至7月初，最晚觀賞期約7月中旬，較一般平地花期約晚一個月。
武陵農場副場長胡發韜表示，繡球花常因土壤酸鹼度影響花瓣藍、紅色變化，在植物界常被戲稱為植物版的神奇「石蕊試紙」，最簡單易學口訣是「酸藍鹼紅」，酸性土花色呈藍色，鹼性土呈紅色。
加上武陵得天獨厚環境，形成繡球花外型較平地更加「巨無霸」，花球直徑約20、30公分，比巴掌、人臉更大，且色彩粉嫩、層次豐富，主要賞花區在露營區陽光大草原旁500公尺繡球花步道、賓館楓林木屋、醒獅園及場部花坊附近。
胡發韜說，農場氣候涼爽溫度比平地低10度左右，夏天山上就像走進天然冰箱，還免費贈送芬多精及空氣維他命負離子有益身心，歡迎上武陵欣賞花卉饗宴兼避暑之旅。
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