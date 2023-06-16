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滯留鋒北移+西南風增強 吳德榮：全台慎防劇烈天氣

氣象局：預測夏秋聖嬰易發展 對台灣氣候影響曝

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
聖嬰發展趨勢持續。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專
聖嬰發展趨勢持續。圖／取自「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專

中央氣象局昨天發布聖嬰展望（ https://www.cwb.gov.tw/Data/fcst_pdf/enso_outlook.pdf?fbclid=IwAR0IrGVqZKlJNydNzmYZC76R8Sr0339DHAiSrJZ-ILuBjwVJvMDPHmn0pxA ），預測夏秋聖嬰易發展。熱帶海洋持續偏暖，東太平洋升溫尤其明顯。預測春夏Niño3.4指數將在夏秋之後轉正值，並可能伴隨頗具規模聖嬰發展。

中央氣象局說，預測6月至11月的Niño3.4指數持續上升，有於秋季轉為頗具規模聖嬰現象之趨勢，國際上其他單位亦有相似的看法。國際氣候社會研究院、日本氣象廳及澳洲氣象局均認為夏季以後有聖嬰發展的可能。

聖嬰現象對台灣氣候有什麼影響？氣象局說，當有聖嬰事件發生、發展時的冬季，對台灣氣溫有偏暖的影響，容易出現暖冬；隔年春季則易出現春雨偏多的情形，對隔年夏季氣溫也有偏暖的影響。

氣象局 聖嬰現象 指數

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