回歸小螢幕摘艾美獎？ 綺拉奈特莉亮相香奈兒高級珠寶展

因「神鬼奇航」系列電影於好萊塢竄紅的英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley），在淡出螢光幕休養身心後，回歸她最擅長的時代劇，主演的懸疑片「波士頓勒殺狂」（Boston strangler）已經在全球串流平台上線，在這部真人真事改編的原創電影中她精湛的演出受到許多影評的肯定，被認為很有機會入圍艾美獎。

香奈兒品牌大使暨女演員綺拉奈特莉，穿2023春夏高級時裝系列銀色細亮片蕾絲長版洋裝，下擺裝飾粉色羽毛，配戴香奈兒Tweed de CHANEL頂級珠寶新作。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使暨女演員綺拉奈特莉，穿2023春夏高級時裝系列銀色細亮片蕾絲長版洋裝，下擺裝飾粉色羽毛，配戴香奈兒Tweed de CHANEL頂級珠寶新作。圖／香奈兒提供 香奈兒品牌大使暨女演員綺拉奈特莉，穿2023春夏高級時裝系列銀色細亮片蕾絲長版洋裝，下擺裝飾粉色羽毛，配戴香奈兒Tweed de CHANEL頂級珠寶新作，出席珠寶晚宴。圖／香奈兒提供