回歸小螢幕摘艾美獎？ 綺拉奈特莉亮相香奈兒高級珠寶展
因「神鬼奇航」系列電影於好萊塢竄紅的英國女星綺拉奈特莉（Keira Knightley），在淡出螢光幕休養身心後，回歸她最擅長的時代劇，主演的懸疑片「波士頓勒殺狂」（Boston strangler）已經在全球串流平台上線，在這部真人真事改編的原創電影中她精湛的演出受到許多影評的肯定，被認為很有機會入圍艾美獎。
上週這位許久未公開亮相的女星特地出席精品品牌香奈兒（CHANEL）於倫敦大英博物館舉辦的頂級珠寶晚宴，身為品牌大使的她搶先配戴了香奈兒2023年最新的Tweed de CHANEL頂級珠寶作品，以斜紋軟呢結合緞帶蝴蝶結的設計襯托她優雅的氣質。當晚於晚宴上表演的唱跳天后凱莉米洛（Kylie Minogue）則是配戴了2020年的Tweed de CHANEL第一篇章的設計，以金屬鍊條的編織展現不同風格的斜紋軟呢珠寶之美。
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