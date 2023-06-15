快訊

全台小吃新指南「500碗」6/27美味揭曉！著眼日常生活、持續引領風潮

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

居家除毛儀取代雷射除毛？ 醫師：過度使用恐灼傷

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
夏季來臨，除毛是許多人當季的功課。 本報資料照片
夏季來臨，除毛是許多人當季的功課。 本報資料照片

夏季來臨，坊間出現不少標榜可取代雷射除毛的居家除毛儀，開業皮膚科醫師沈欣儀表示，居家除毛儀傳遞能量的深度有限、能量也較低，操作不當有灼傷的風險，過於頻繁使用也有可能破壞皮膚保護層。

沈欣儀表示，傳統的除毛方式，如拔除、刮刀、蜜蠟、脫毛膏等，雖方便、便宜、效果快，但維持時間短，且操作不當容易造成黑頭毛渣、嚴重毛囊炎、色素沉澱、皮膚過敏等問題。

沈欣儀表示，毛髮的解剖構造是由皮膚下方的毛根和皮膚上方的毛幹組成，而毛根由毛囊所包覆。一般常見除毛方式僅去除表面的毛幹，殘留的毛根和毛幹在生長期時，又會與其它新生的毛幹一起生長、變長，就有黑頭毛渣的形成，故有些人會覺得除毛後看起來更多、更濃密。

近年來業者相繼推出可以取代醫美雷射除毛的居家除毛儀，主打不受時間與地點的限制就能使用。

沈欣儀表示，毛髮的生長周期可分為生長期、退化期和休止期，這三個階段同時存在，居家除毛儀和醫美雷射除毛是針對「生長期」的毛髮產生作用，下次再除掉休止期轉為生長期的毛髮，且深度需達毛囊才能達到有效的永久性除毛。以醫美雷射除毛來說，由於每個人體質不同，毛髮粗細、黑色素和生長快慢都不一樣，需要除毛的次數也不同，通常為6到8次。

目前市售的居家除毛儀，大多是運用脈衝光能量，傳遞至毛囊影響毛髮生長。相較醫美雷射除毛，傳遞能量的深度有限、能量也較低，同時使用不當有灼傷的風險，過於頻繁使用也有破壞皮膚保護層的可能，針對肌膚較敏感且脆弱的部位，如私密處更需特別謹慎小心，尤其膚色較深的人，吸收的能量更多，恐更容易導致燙傷。

醫美 醫師 皮膚科

延伸閱讀

幼童餵藥案採檢毛髮罕見？全台僅3機構鑑定 檢察官曝是這原因

新北幼兒園餵藥案毛髮檢驗 調查局長允諾最快速度處理

巴比妥毛髮檢驗研發需3個月 北榮曝向美採購檢驗標準品新進度

幼兒園疑餵藥案 新北檢：22名家長提告已送驗12份毛髮

相關新聞

影／迪士尼11頻道全撤！回顧階段性「分手」盤算

迪士尼集團旗下Baby TV、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道、NGC、衛視中文台、衛視電影台等11個頻道將全部...

壽司郎「鮭魚買2送1」只有7天！ 還化身「樂桃聯名店」

自2018年登台的日本迴轉壽司「壽司郎」，為慶祝來台5週年，特別攜手同樣來自日本的「樂桃航空」，推出一系列聯名優惠活動。...

居家除毛儀取代雷射除毛？ 醫師：過度使用恐灼傷

夏季來臨，坊間出現不少標榜可取代雷射除毛的居家除毛儀，開業皮膚科醫師沈欣儀表示，居家除毛儀傳遞能量的深度有限、能量也較低...

新光三越「是誰的紙娃娃」巡迴展 顛覆體驗進入插畫奇幻世界

重視展覽文化藝術的新光三越，今夏帶來「是誰的紙娃娃」全台巡迴展，這回以每個人童年回憶中的「紙娃娃」為主題，邀集包括藍聖傑...

搶搭網球賽事熱潮！選品店攜手時尚品牌 期間限定門市化身草地球場

法國網球公開賽在上周日落幕，緊接著就是有百年歷史，被譽為最優雅賽事的「溫布頓網球錦標賽（簡稱溫網）」即將在7月初登場。而看好了消費者對於運動時尚的追捧，選品店ARTIFACTS攜手北歐網球服裝品牌 PALMES於台北東區打造期間限定店，特別的是還在店外仿效溫網，煞有其事的佈置了草地球場與主審台，讓人立即能感受到品牌想傳達的概念。

誠品社區店進駐萬華、淡水 連展2店書量擴增10倍

誠品社區店「誠品生活時光eslite me-time」目前店數為4家，現在於雙北連展2店，分別於饒富歷史文化底蘊的萬華、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦