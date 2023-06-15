居家除毛儀取代雷射除毛？ 醫師：過度使用恐灼傷

夏季來臨，坊間出現不少標榜可取代雷射除毛的居家除毛儀，開業皮膚科醫師沈欣儀表示，居家除毛儀傳遞能量的深度有限、能量也較低，操作不當有灼傷的風險，過於頻繁使用也有可能破壞皮膚保護層。

沈欣儀表示，傳統的除毛方式，如拔除、刮刀、蜜蠟、脫毛膏等，雖方便、便宜、效果快，但維持時間短，且操作不當容易造成黑頭毛渣、嚴重毛囊炎、色素沉澱、皮膚過敏等問題。

沈欣儀表示，毛髮的解剖構造是由皮膚下方的毛根和皮膚上方的毛幹組成，而毛根由毛囊所包覆。一般常見除毛方式僅去除表面的毛幹，殘留的毛根和毛幹在生長期時，又會與其它新生的毛幹一起生長、變長，就有黑頭毛渣的形成，故有些人會覺得除毛後看起來更多、更濃密。

近年來業者相繼推出可以取代醫美雷射除毛的居家除毛儀，主打不受時間與地點的限制就能使用。

沈欣儀表示，毛髮的生長周期可分為生長期、退化期和休止期，這三個階段同時存在，居家除毛儀和醫美雷射除毛是針對「生長期」的毛髮產生作用，下次再除掉休止期轉為生長期的毛髮，且深度需達毛囊才能達到有效的永久性除毛。以醫美雷射除毛來說，由於每個人體質不同，毛髮粗細、黑色素和生長快慢都不一樣，需要除毛的次數也不同，通常為6到8次。

目前市售的居家除毛儀，大多是運用脈衝光能量，傳遞至毛囊影響毛髮生長。相較醫美雷射除毛，傳遞能量的深度有限、能量也較低，同時使用不當有灼傷的風險，過於頻繁使用也有破壞皮膚保護層的可能，針對肌膚較敏感且脆弱的部位，如私密處更需特別謹慎小心，尤其膚色較深的人，吸收的能量更多，恐更容易導致燙傷。