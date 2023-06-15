雅典表2023鑑賞會首登台北寶鴻堂 年度新品獻藏家

在今年四月參展日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展後，瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）甫於今日展開全台巡迴的「生為不同」2023系列新品鑑賞會，首站即與台北寶鴻堂鐘表合作，並帶來年度新品Freak One奇想腕表、Diver潛水系列世界環球帆船賽計時碼表與Blast鏤空陀飛輪藍金款，精彩可期。

雅典專區的牆面上，大方「拆解」了品牌今年重點的全新自製UN-240自製卡羅素機芯。圖／Ulysse Nardin提供 雅典（Ulysse Nardin）甫於今日展開「生為不同」2023系列新品鑑賞會，首站即與台北寶鴻堂鐘表合作，已由即日起直至6月25日為止。圖／Ulysse Nardin提供

本次展出的多款新品中，Freank One是曾在日內瓦首發新品，表款融合2001年的凹陷式表圈、2013的開放式齒輪、2018年的時間顯示，整體風格並帶有壯闊的宇宙開闊氣勢，將機芯本身整合了時間顯示，訂價約209萬5,000元；日前發表的Diver潛水系列「世界環球帆船賽」計時碼表也在鑑賞會中首次亮相，除了表背刻有阿拉伯數字50以紀念賽事的50周年，表款並運用輕量化、具備優異物理特點的Carbonium碳正離子材料，風格黝黑且動感，全球限量100只。

Freak One腕表，玫瑰金、一體成形式UN-240自製卡羅素機芯、時間顯示功能，209萬5,000元。圖／Ulysse Nardin提供 Blast鏤空陀飛輪腕表藍金款，UN-172自動上鍊機芯，時間顯示、陀飛輪，204萬7,000元。圖／Ulysse Nardin提供

同時雅典並帶來兩款鏤空風格的搶眼時計，一款為Diver X鏤空腕表炫白款，透過醒目的X金屬橋板並搭配品牌著稱的超大矽質振盪器，空靈且富活力；另一只Blast鏤空陀飛輪腕表藍金款則從隱形戰機得到靈感，表款除運用複雜的陀飛輪鏤空機芯，再具有矩形邊框、三段式表耳，藍金配色更在斯文中散發輕奢氣息。

Diver潛水系列鏤空腕表炫白款，鈦金屬、44毫米、時間顯示、防水200米，矽材質機芯UN-372機芯，80萬6,000元。圖／Ulysse Nardin提供 Diver潛水系列「世界環球帆船賽」計時碼表在透明底蓋上有著阿拉伯數字50以紀念賽事的50周年，全球限量100只。圖／Ulysse Nardin提供

本次雅典的2023系列新品鑑賞會已由即日起在台北寶鴻堂旗艦店展出，直至2023年6月25（日）為止，並將於6月29（四）起移師位於台中美村路的時美齋鐘表，展期至7月4日（二）為止，最終前往高雄七賢三路的正泰鐘表，並至7月11日（二）為止。