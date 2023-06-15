聽新聞
test
0:00 / 0:00

雅典表2023鑑賞會首登台北寶鴻堂 年度新品獻藏家

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
宛如宇宙飛船般的UN-240機芯，以垂直排列的開放式輪系結構，借想像力開啟名為時間的空想旅程。圖／Ulysse Nardin提供
宛如宇宙飛船般的UN-240機芯，以垂直排列的開放式輪系結構，借想像力開啟名為時間的空想旅程。圖／Ulysse Nardin提供

在今年四月參展日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展後，瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin）甫於今日展開全台巡迴的「生為不同」2023系列新品鑑賞會，首站即與台北寶鴻堂鐘表合作，並帶來年度新品Freak One奇想腕表、Diver潛水系列世界環球帆船賽計時碼表與Blast鏤空陀飛輪藍金款，精彩可期。

雅典專區的牆面上，大方「拆解」了品牌今年重點的全新自製UN-240自製卡羅素機芯。圖／Ulysse Nardin提供
雅典專區的牆面上，大方「拆解」了品牌今年重點的全新自製UN-240自製卡羅素機芯。圖／Ulysse Nardin提供
雅典（Ulysse Nardin）甫於今日展開「生為不同」2023系列新品鑑賞會，首站即與台北寶鴻堂鐘表合作，已由即日起直至6月25日為止。圖／Ulysse Nardin提供
雅典（Ulysse Nardin）甫於今日展開「生為不同」2023系列新品鑑賞會，首站即與台北寶鴻堂鐘表合作，已由即日起直至6月25日為止。圖／Ulysse Nardin提供

本次展出的多款新品中，Freank One是曾在日內瓦首發新品，表款融合2001年的凹陷式表圈、2013的開放式齒輪、2018年的時間顯示，整體風格並帶有壯闊的宇宙開闊氣勢，將機芯本身整合了時間顯示，訂價約209萬5,000元；日前發表的Diver潛水系列「世界環球帆船賽」計時碼表也在鑑賞會中首次亮相，除了表背刻有阿拉伯數字50以紀念賽事的50周年，表款並運用輕量化、具備優異物理特點的Carbonium碳正離子材料，風格黝黑且動感，全球限量100只。

Freak One腕表，玫瑰金、一體成形式UN-240自製卡羅素機芯、時間顯示功能，209萬5,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Freak One腕表，玫瑰金、一體成形式UN-240自製卡羅素機芯、時間顯示功能，209萬5,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Blast鏤空陀飛輪腕表藍金款，UN-172自動上鍊機芯，時間顯示、陀飛輪，204萬7,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Blast鏤空陀飛輪腕表藍金款，UN-172自動上鍊機芯，時間顯示、陀飛輪，204萬7,000元。圖／Ulysse Nardin提供

同時雅典並帶來兩款鏤空風格的搶眼時計，一款為Diver X鏤空腕表炫白款，透過醒目的X金屬橋板並搭配品牌著稱的超大矽質振盪器，空靈且富活力；另一只Blast鏤空陀飛輪腕表藍金款則從隱形戰機得到靈感，表款除運用複雜的陀飛輪鏤空機芯，再具有矩形邊框、三段式表耳，藍金配色更在斯文中散發輕奢氣息。

Diver潛水系列鏤空腕表炫白款，鈦金屬、44毫米、時間顯示、防水200米，矽材質機芯UN-372機芯，80萬6,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Diver潛水系列鏤空腕表炫白款，鈦金屬、44毫米、時間顯示、防水200米，矽材質機芯UN-372機芯，80萬6,000元。圖／Ulysse Nardin提供
Diver潛水系列「世界環球帆船賽」計時碼表在透明底蓋上有著阿拉伯數字50以紀念賽事的50周年，全球限量100只。圖／Ulysse Nardin提供
Diver潛水系列「世界環球帆船賽」計時碼表在透明底蓋上有著阿拉伯數字50以紀念賽事的50周年，全球限量100只。圖／Ulysse Nardin提供

本次雅典的2023系列新品鑑賞會已由即日起在台北寶鴻堂旗艦店展出，直至2023年6月25（日）為止，並將於6月29（四）起移師位於台中美村路的時美齋鐘表，展期至7月4日（二）為止，最終前往高雄七賢三路的正泰鐘表，並至7月11日（二）為止。

寶鴻堂台北旗艦店，位於民生東路與新中街的精華地段，綠意盎然、生活氣氛鮮明。圖／Ulysse Nardin提供
寶鴻堂台北旗艦店，位於民生東路與新中街的精華地段，綠意盎然、生活氣氛鮮明。圖／Ulysse Nardin提供
雅典的2023新品最終將於高雄七賢三路的正泰鐘表舉辦，展期則為7月6日至11日為止。圖／Ulysse Nardin提供
雅典的2023新品最終將於高雄七賢三路的正泰鐘表舉辦，展期則為7月6日至11日為止。圖／Ulysse Nardin提供
台中時美齋鐘表將是雅典2023新品的巡迴第二站，展期自6月29日至7月4日。圖／Ulysse Nardin提供
台中時美齋鐘表將是雅典2023新品的巡迴第二站，展期自6月29日至7月4日。圖／Ulysse Nardin提供

雅典 腕表 日內瓦

延伸閱讀

G-SHOCK頂級系列新表款 自帶炫彩光芒凸顯精湛工藝

入手新表款挑顏值？還是選功能？CITIZEN都準備好了！

TAG Heuer首款Monaco鏤空計時碼表抵台！ 話題十足吸玩家朝聖

鐘表維修達人 展示全球少見全套鐘表攻牙器

相關新聞

影／迪士尼11頻道全撤！回顧階段性「分手」盤算

迪士尼集團旗下Baby TV、國家地理高畫質野生頻道、國家地理國際頻道、NGC、衛視中文台、衛視電影台等11個頻道將全部...

壽司郎「鮭魚買2送1」只有7天！ 還化身「樂桃聯名店」

自2018年登台的日本迴轉壽司「壽司郎」，為慶祝來台5週年，特別攜手同樣來自日本的「樂桃航空」，推出一系列聯名優惠活動。...

夏日出遊首選！亮色系、草編質感包款輕鬆打造度假感

台牌PORTER INTERNATIONAL因為夏季氛圍，推出洋溢著青春活潑氣息的亮色系袋包；新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH則以海島度假為訴求，打造了草編質感和亮麗印花的鞋履與包包，讓人輕鬆出遊去。

雅典表2023鑑賞會首登台北寶鴻堂 年度新品獻藏家

在今年四月參展日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）表展後，瑞士鐘表品牌雅典（Ulysse Nardin...

MIKIMOTO慶130週年 迪麗熱巴、宋威龍率高顏值團獻祝福

首創養殖珍珠、並以珍珠珠寶起家的MIKIMOTO，今年歡慶130周年。作為慶祝活動之一，品牌推出特製網頁「LOVE PE...

怎麼努力都沒用？從「一支葡萄酒」看命盤：你才是生命的釀酒師

知名產區加上豐收的年份，所產製出來的葡萄酒固然完美，但是「理所當然」的評價與期望，會不會讓釀酒師的角色與價值也因此被弱化了? 歉收的年份，面對資源不足，或許才是釀酒師展現釀酒工藝的絕佳時刻，也才能展現豐收年份酒中所沒有的「生命力」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦