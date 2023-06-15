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MIKIMOTO慶130週年 迪麗熱巴、宋威龍率高顏值團獻祝福

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
James Jirayu配戴PASSIONOIR / Mikimoto M Collection耳骨夾，Japanned Noir純銀，約9,000元。圖／MIKIMOTO提供
James Jirayu配戴PASSIONOIR / Mikimoto M Collection耳骨夾，Japanned Noir純銀，約9,000元。圖／MIKIMOTO提供

首創養殖珍珠、並以珍珠珠寶起家的MIKIMOTO，今年歡慶130周年。作為慶祝活動之一，品牌推出特製網頁「LOVE PEARLS」，來自世界各地的品牌好友包括品牌全球代言人迪麗熱巴和宋威龍、紐約設計師Marc Jacobs、泰國演員James Jirayu（陳吉祥）、日本超模富永愛、日本女藝人夏木麻里、以及日本新生代演員中川大志等人，都在專屬網站上，戴上品牌最具代表性、最受喜愛的珠寶系列，向MIKIMOTO獻上生日祝福，同時也分別向大家分享他們與MIKIMOTO的專屬回憶、MIKIMOTO珍珠的獨特魅力，以及他們最喜愛的珠寶單品等。

MIKIMOTO品牌創始人御木本幸吉先生於1893年培育出世界上第一顆養殖天然珍珠，經歷一個多世紀的演進，如今已成為全球最富盛名的珠寶品牌之一。首個全球代言人迪麗熱巴在影片中回顧2018年來與MIKIMOTO攜手的旅程，彷彿與特別與珍珠一起的旅行，並表示她最愛的設計就是以品牌首個字母M為設計靈感元素的Mikimoto M Collection。品牌首個男性全球代言人宋威龍則是最喜愛摩登酷帥的PASSIONOIR和Splash系列。擄獲「千年一遇美少女」橋本環奈芳心的中川大志，最鍾愛時髦有型的耳骨夾；被暱稱為「小馬哥」的世界知名設計師Marc Jacobs，則力薦經典簡約的珍珠項鍊。

「LOVE PEARLS」特製網頁 https://lovepearls.mikimoto.com/en

MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，日本演員中川大志獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，日本演員中川大志獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，日本超模富永愛獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，日本超模富永愛獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
James Jirayu配戴PASSIONOIR / TALISMAN GLIDE珍珠手鍊，Japanned Noir純銀搭配日本Akoya珍珠，尺寸約8.50-8.99mm，約12萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
James Jirayu配戴PASSIONOIR / TALISMAN GLIDE珍珠手鍊，Japanned Noir純銀搭配日本Akoya珍珠，尺寸約8.50-8.99mm，約12萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，品牌全球代言人宋威龍獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，品牌全球代言人宋威龍獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴款Mikimoto Ring Charm系列珍珠串鍊，純銀珍珠戒環與18K白金釦頭，搭配日本Akoya珍珠約5.50-6.25mm，約80,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴款Mikimoto Ring Charm系列珍珠串鍊，純銀珍珠戒環與18K白金釦頭，搭配日本Akoya珍珠約5.50-6.25mm，約80,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，日本藝人夏木麻里獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，日本藝人夏木麻里獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，知名紐約設計師Marc Jacobs獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，知名紐約設計師Marc Jacobs獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
宋威龍配戴Mikimoto M Collection黑珍珠墜鍊，18K白金搭配黑珍珠尺寸約10.00mm，約15萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
宋威龍配戴Mikimoto M Collection黑珍珠墜鍊，18K白金搭配黑珍珠尺寸約10.00mm，約15萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO經典日本Akoya珍珠串鍊，18K白金釦頭搭配日本Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO經典日本Akoya珍珠串鍊，18K白金釦頭搭配日本Akoya珍珠，價格店洽。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴Mikimoto Ring Charm Collection珍珠耳骨夾，純銀搭配日本Akoya珍珠尺寸約6.75mm，約9,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴Mikimoto Ring Charm Collection珍珠耳骨夾，純銀搭配日本Akoya珍珠尺寸約6.75mm，約9,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴Mikimoto Ring Charm Collection珍珠耳環，18K白金搭配日本Akoya珍珠尺寸約5.75mm，針式耳環約46,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴配戴Mikimoto Ring Charm Collection珍珠耳環，18K白金搭配日本Akoya珍珠尺寸約5.75mm，針式耳環約46,000元。圖／MIKIMOTO提供
宋威龍配戴MIKIMOTO PASSIONOIR珍珠耳骨夾，Japanned Noir純銀搭配日本Akoya珍珠尺寸約6.00mm，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
宋威龍配戴MIKIMOTO PASSIONOIR珍珠耳骨夾，Japanned Noir純銀搭配日本Akoya珍珠尺寸約6.00mm，9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，泰國演員James Jirayu獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，泰國演員James Jirayu獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，品牌全球代言人迪麗熱巴獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO「LOVE PEARLS」特製網站上，品牌全球代言人迪麗熱巴獻上生日祝福的截圖。圖／MIKIMOTO提供
中川大志配戴Mikimoto M Code系列珍珠長項鍊，18K白金，搭配日本Akoya珍珠尺寸約6.00mm，83公分長款，約19萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
中川大志配戴Mikimoto M Code系列珍珠長項鍊，18K白金，搭配日本Akoya珍珠尺寸約6.00mm，83公分長款，約19萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供

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