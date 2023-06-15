MIKIMOTO慶130週年 迪麗熱巴、宋威龍率高顏值團獻祝福

首創養殖珍珠、並以珍珠珠寶起家的MIKIMOTO，今年歡慶130周年。作為慶祝活動之一，品牌推出特製網頁「LOVE PEARLS」，來自世界各地的品牌好友包括品牌全球代言人迪麗熱巴和宋威龍、紐約設計師Marc Jacobs、泰國演員James Jirayu（陳吉祥）、日本超模富永愛、日本女藝人夏木麻里、以及日本新生代演員中川大志等人，都在專屬網站上，戴上品牌最具代表性、最受喜愛的珠寶系列，向MIKIMOTO獻上生日祝福，同時也分別向大家分享他們與MIKIMOTO的專屬回憶、MIKIMOTO珍珠的獨特魅力，以及他們最喜愛的珠寶單品等。

MIKIMOTO品牌創始人御木本幸吉先生於1893年培育出世界上第一顆養殖天然珍珠，經歷一個多世紀的演進，如今已成為全球最富盛名的珠寶品牌之一。首個全球代言人迪麗熱巴在影片中回顧2018年來與MIKIMOTO攜手的旅程，彷彿與特別與珍珠一起的旅行，並表示她最愛的設計就是以品牌首個字母M為設計靈感元素的Mikimoto M Collection。品牌首個男性全球代言人宋威龍則是最喜愛摩登酷帥的PASSIONOIR和Splash系列。擄獲「千年一遇美少女」橋本環奈芳心的中川大志，最鍾愛時髦有型的耳骨夾；被暱稱為「小馬哥」的世界知名設計師Marc Jacobs，則力薦經典簡約的珍珠項鍊。