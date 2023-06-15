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7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮生活」聯名主題店北市大安區登場 這4款獨家周邊肯定要全包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
主題店特別針對CITY CAFE打造限定獨家專屬聯名杯，依照容量提供3款圖案設計、熱飲還隨機搭配3款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套。圖／7-ELEVEN提供
主題店特別針對CITY CAFE打造限定獨家專屬聯名杯，依照容量提供3款圖案設計、熱飲還隨機搭配3款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套。圖／7-ELEVEN提供

毛宇宙巨星駕到！看準療癒商機，7-ELEVEN攜手社群擁有超過150萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」推出全台首家「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」，即日起在台北大安區敦信門市超萌登場；主題店整體色系以明亮又充滿活力的黃橘色，搭配黃阿瑪及7位後宮人氣角色之間的日常互動設計，還沒正式營業就吸引許多粉絲迫不及待想要衝進店裡掃貨，而主題店定番的限定獨家專屬CITY CAFE聯名杯、專屬杯套也必收藏，店內還有超豐富的周邊商品，等著粉絲們來收藏。

「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」從店外招牌就帶來滿滿驚喜，招牌上由黃阿瑪領軍帶上7位後宮邀請粉絲入店，入口處玻璃窗上則有高達1公尺的招弟向粉絲SAY HI，一入店抬頭就能看到黃阿瑪及兔子灰胖的造型天花板，旁邊緊鄰著小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃，更推出多款市面上買不到的主題店獨家新品，包括超實用的珪藻土杯墊、洗手液、摺疊鏡，還有小廢包最佳拍檔迷你濕紙巾組合，療癒又百搭，絕對讓瑪民們買到剁手。

門市內全部的牆面、天花板、陳列架四周都換上滿滿黃阿瑪與後宮佳麗們的生活逗趣日常，而為讓粉絲更加了解這些貓貓們，更設計一處介紹圖，包括黃阿瑪、招弟、三腳、搜可史、嚕嚕、柚子、浣腸以及小花共8位經典角色特色說明，讓民眾更快融入貓派宇宙。

來到「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」絕不能錯過的還有CITY CAFE限定獨家專屬聯名杯，這次因應不同容量共推出表情款、黃阿瑪黃袍加身款、迎賓款3款圖案設計，點購熱飲還可隨機搭配3款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套，貓奴們一定要全套蒐集。

而休憩用餐區牆面則由黃袍加身的黃阿瑪帶領後宮人氣角色大玩變裝風，宮廷生活經典重現，更特別設置43吋大螢幕輪番撥放黃阿瑪的後宮生活經典影片，讓貓奴們坐下休息就能享受被包圍的沉浸式體驗。

黃阿瑪迷你濕紙巾系列，小巧尺寸是小廢包最佳拍檔。記者黃筱晴／攝影
黃阿瑪迷你濕紙巾系列，小巧尺寸是小廢包最佳拍檔。記者黃筱晴／攝影
黃阿瑪洗手液系列，每款香味都不同。記者黃筱晴／攝影
黃阿瑪洗手液系列，每款香味都不同。記者黃筱晴／攝影
集結知名IP獻上滿滿周邊商品供選購。記者黃筱晴／攝影
集結知名IP獻上滿滿周邊商品供選購。記者黃筱晴／攝影
店內每個角落都有設計巧思。記者黃筱晴／攝影
店內每個角落都有設計巧思。記者黃筱晴／攝影
主題店內設置小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃，實用又療癒，每個都想帶回家。記者黃筱晴／攝影
主題店內設置小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃，實用又療癒，每個都想帶回家。記者黃筱晴／攝影
眾多實用又萌趣的周邊商品，主題店內一次購齊。記者黃筱晴／攝影
眾多實用又萌趣的周邊商品，主題店內一次購齊。記者黃筱晴／攝影
貓貓抱枕觸感超舒服，沒有養貓也能帶回家療癒自己。記者黃筱晴／攝影
貓貓抱枕觸感超舒服，沒有養貓也能帶回家療癒自己。記者黃筱晴／攝影
眾多實用又萌趣的周邊商品，主題店內一次購齊。記者黃筱晴／攝影
眾多實用又萌趣的周邊商品，主題店內一次購齊。記者黃筱晴／攝影
一入店抬頭就能看到黃阿瑪及兔子灰胖的造型天花板。記者黃筱晴／攝影
一入店抬頭就能看到黃阿瑪及兔子灰胖的造型天花板。記者黃筱晴／攝影
店內特別設計角色介紹圖，包括黃阿瑪、招弟、三腳、搜可史、嚕嚕、柚子、浣腸以及小花共8位經典角色特色說明。記者黃筱晴／攝影
店內特別設計角色介紹圖，包括黃阿瑪、招弟、三腳、搜可史、嚕嚕、柚子、浣腸以及小花共8位經典角色特色說明。記者黃筱晴／攝影
休憩用餐區牆面則由黃袍加身的黃阿瑪帶領後宮人氣角色大玩變裝風，宮廷生活經典重現。圖／7-ELEVEN提供
休憩用餐區牆面則由黃袍加身的黃阿瑪帶領後宮人氣角色大玩變裝風，宮廷生活經典重現。圖／7-ELEVEN提供
黃阿瑪經典點點款軟式珪藻土杯墊，每組2入，全套都想收藏。記者黃筱晴／攝影
黃阿瑪經典點點款軟式珪藻土杯墊，每組2入，全套都想收藏。記者黃筱晴／攝影
主題店內設置小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃，豐富周邊買到剁手。圖／7-ELEVEN提供
主題店內設置小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃，豐富周邊買到剁手。圖／7-ELEVEN提供
主題店特別針對CITY CAFE打造限定獨家專屬聯名杯，依照容量提供3款圖案設計、熱飲還隨機搭配3款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套。記者黃筱晴／攝影
主題店特別針對CITY CAFE打造限定獨家專屬聯名杯，依照容量提供3款圖案設計、熱飲還隨機搭配3款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套。記者黃筱晴／攝影
百萬瑪民必朝聖全台首家「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」北市大安區登場。圖／7-ELEVEN提供
百萬瑪民必朝聖全台首家「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」北市大安區登場。圖／7-ELEVEN提供

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