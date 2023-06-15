7-ELEVEN「黃阿瑪的後宮生活」聯名主題店北市大安區登場 這4款獨家周邊肯定要全包

毛宇宙巨星駕到！看準療癒商機，7-ELEVEN攜手社群擁有超過150萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」推出全台首家「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」，即日起在台北大安區敦信門市超萌登場；主題店整體色系以明亮又充滿活力的黃橘色，搭配黃阿瑪及7位後宮人氣角色之間的日常互動設計，還沒正式營業就吸引許多粉絲迫不及待想要衝進店裡掃貨，而主題店定番的限定獨家專屬CITY CAFE聯名杯、專屬杯套也必收藏，店內還有超豐富的周邊商品，等著粉絲們來收藏。

「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」從店外招牌就帶來滿滿驚喜，招牌上由黃阿瑪領軍帶上7位後宮邀請粉絲入店，入口處玻璃窗上則有高達1公尺的招弟向粉絲SAY HI，一入店抬頭就能看到黃阿瑪及兔子灰胖的造型天花板，旁邊緊鄰著小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃，更推出多款市面上買不到的主題店獨家新品，包括超實用的珪藻土杯墊、洗手液、摺疊鏡，還有小廢包最佳拍檔迷你濕紙巾組合，療癒又百搭，絕對讓瑪民們買到剁手。

門市內全部的牆面、天花板、陳列架四周都換上滿滿黃阿瑪與後宮佳麗們的生活逗趣日常，而為讓粉絲更加了解這些貓貓們，更設計一處介紹圖，包括黃阿瑪、招弟、三腳、搜可史、嚕嚕、柚子、浣腸以及小花共8位經典角色特色說明，讓民眾更快融入貓派宇宙。

來到「7-ELEVEN × 黃阿瑪主題店」絕不能錯過的還有CITY CAFE限定獨家專屬聯名杯，這次因應不同容量共推出表情款、黃阿瑪黃袍加身款、迎賓款3款圖案設計，點購熱飲還可隨機搭配3款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套，貓奴們一定要全套蒐集。