寶格麗ALUMINIUM經典再進化 網球版、度假版跳色搶眼

寶格麗（BVLGARI）的第一只BVLGARI ALUMINIUM腕表在1998年面世，以中性簡約的設計，和鋁合金和橡膠的大膽對比材質，立刻席捲全球。 2020年換上全新自動上鍊機芯重新登場，更彰顯其歷久彌新的經典美學，散發超越性別、年齡與潮流的普世吸引力。今年，BVLGARI ALUMINIUM系列迎來更為更繽紛多彩的前衛面貌！

全新的CAPRI卡布里特別款以地中海的藍色光影為靈感，打造瑰麗的藍色漸層表盤，底蓋刻飾卡布里島的卡布里奇岩（Faraglioni）圖樣，向品牌的義大利根源致敬。全新限量款腕表，提供Solotempo自動三針日期以及計時等兩種款式，均為40毫米鋁合金表殼，皆全球限量1,000只，配別緻湛藍色表盒，呼應腕表設計。

以網球為靈感的BVLGARI ALUMINIUM MATCH POINT特別版自動腕表，專為網球迷與運動愛好者量身打造。以綠色為主調取代經典款的黑色部分，搭配白色表盤襯托綠色夜光指針及時標，秒針更綴以黃色夜光圓點呼應網球主題，特別以左側表冠以及Velcro®維克羅魔鬼氈表帶打造絕佳舒適度，可以盡情暢快揮拍。底蓋亦鐫刻網球圖案呼應主題，限量800只。