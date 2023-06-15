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寶格麗ALUMINIUM經典再進化 網球版、度假版跳色搶眼

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）BVLGARI ALUMINIUM自動腕表，95,500元；BVLGARI ALUMINIUM CAPRI SOLOTEMPO卡布里特別款自動腕表，10萬6,000元，全球限量1,000只；BVLGARI ALUMINIUM CAPRI CHRONOGRAPH卡布里特別款計時腕，約14萬2,500元，全球限量1,000只。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI ALUMINIUM自動腕表，95,500元；BVLGARI ALUMINIUM CAPRI SOLOTEMPO卡布里特別款自動腕表，10萬6,000元，全球限量1,000只；BVLGARI ALUMINIUM CAPRI CHRONOGRAPH卡布里特別款計時腕，約14萬2,500元，全球限量1,000只。圖／寶格麗提供

寶格麗（BVLGARI）的第一只BVLGARI ALUMINIUM腕表在1998年面世，以中性簡約的設計，和鋁合金和橡膠的大膽對比材質，立刻席捲全球。 2020年換上全新自動上鍊機芯重新登場，更彰顯其歷久彌新的經典美學，散發超越性別、年齡與潮流的普世吸引力。今年，BVLGARI ALUMINIUM系列迎來更為更繽紛多彩的前衛面貌！

全新的CAPRI卡布里特別款以地中海的藍色光影為靈感，打造瑰麗的藍色漸層表盤，底蓋刻飾卡布里島的卡布里奇岩（Faraglioni）圖樣，向品牌的義大利根源致敬。全新限量款腕表，提供Solotempo自動三針日期以及計時等兩種款式，均為40毫米鋁合金表殼，皆全球限量1,000只，配別緻湛藍色表盒，呼應腕表設計。

以網球為靈感的BVLGARI ALUMINIUM MATCH POINT特別版自動腕表，專為網球迷與運動愛好者量身打造。以綠色為主調取代經典款的黑色部分，搭配白色表盤襯托綠色夜光指針及時標，秒針更綴以黃色夜光圓點呼應網球主題，特別以左側表冠以及Velcro®維克羅魔鬼氈表帶打造絕佳舒適度，可以盡情暢快揮拍。底蓋亦鐫刻網球圖案呼應主題，限量800只。

而品牌最具指標性的ALUMINIUM計時腕表，則是搭載全新機芯，推出全黑款式。經典的黑白表款也同步升級，配備同款寶格麗自製自動上鍊計時機芯B381。兩種款式皆換上較前一代40 毫米更具動感的41毫米表殼。

（由左至右）BVLGARI ALUMINIUM自動腕表，95,500元；BVLGARI ALUMINIUM MATCH POINT網球特別版自動腕表，約10萬6,000元，全球限量800只。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI ALUMINIUM自動腕表，95,500元；BVLGARI ALUMINIUM MATCH POINT網球特別版自動腕表，約10萬6,000元，全球限量800只。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM CHRONOGRAPH計時腕表，約14萬2,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM CHRONOGRAPH計時腕表，約14萬2,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM MATCH POINT網球特別版自動腕表，約10萬6,000元，全球限量800只。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM MATCH POINT網球特別版自動腕表，約10萬6,000元，全球限量800只。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM CHRONOGRAPH計時腕表，約14萬2,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM CHRONOGRAPH計時腕表，約14萬2,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM CAPRI CHRONOGRAPH卡布里特別款計時腕，約14萬2,500元，全球限量1,000只。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMINIUM CAPRI CHRONOGRAPH卡布里特別款計時腕，約14萬2,500元，全球限量1,000只。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM CHRONOGRAPH計時腕表，各約14萬2,300元。圖／寶格麗提供
BVLGARI ALUMININUM CHRONOGRAPH計時腕表，各約14萬2,300元。圖／寶格麗提供

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