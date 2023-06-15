台灣壽司郎攜手樂桃航空推快閃店 美食、機票雙重優惠

吃美味壽司還有機會拿機票優惠！台灣人赴日喜愛的低成本航空樂桃航空和來台5周年的壽司郎雙品牌再度攜手合作，在台灣壽司郎台北中華路店改裝成期間限定的樂桃航空Peach佈置，進店吃壽司彷彿搭機旅行般，更提供期間限定的壽司口味，以及桃子滿滿聖代。消費滿額還可拿刮刮卡，有機會獲得壽司郎折價券、樂桃航空Peach Points，吃完日本壽司再搭機去日本旅行。

2022年3月樂桃航空曾在日本壽司郎300間分店合作設置扭蛋旅行，本次延續合作的超高人氣，也感謝台灣旅客支持，兩個品牌強強聯手，在台灣推出吃期間限定的壽司、拿刮刮卡，最高可獲得樂桃航空1萬點的優惠。

本次跨界合作選在壽司郎台北中華路店，店內不只換裝成Peach的原創布置，有樂桃的識別、飛機等，候位區更改造成飛機跑道圖樣，就坐前更可進入一個登機門，彷彿就像踏上美味的旅程，非常適合打卡拍照。

壽司郎更推出期間限定的菜色，每周不同主打，包括干貝鮭魚親子、野生黑鮪魚赤身、豐盛鮭魚卵海苔包、禁斷的鱈魚白子牛肉等，最特別的是，更推出和樂桃航空聯名的桃子滿滿聖代，每口都能感受到桃子香。

消費者只要在限定期間內點桃子滿滿聖代，就有機會獲得樂桃航空台灣6條航線的機票優惠，輕鬆飛往東京、名古屋、大阪、沖繩等。消費滿1500元，並按讚追蹤台灣壽司郎粉專或IG，也能獲得刮刮卡一張，有機會獲得Peach Points 1萬點，或是台灣壽司郎1萬元折價券等。