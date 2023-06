起航迎人生新篇章！Hearts On Fire推全新Vela法式鑲嵌

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire以擁有獨特完美的車工的璀璨鑽石聞名,在今年6月全球發表全新Vela系列,拉丁文意為啟航,象徵展開新航程、迎接人生新篇章之意,設計則以輕柔優雅的羽毛為主要靈感,以柔美的曲線刻畫羽毛的飄逸靈巧,也有展翅高飛的意象。共11款全新的設計,包括單鑽戒指、主鑽周圍裝飾整圈鑽石的Halo鑽戒、百搭線戒、耳環、項鍊、鍊墜項鍊、手鐲等,訂婚單鑽戒指作品以鉑金製作,其他款式則提供白k金與玫瑰金兩種金屬素材選擇,

Vela系列優美的Vela Solitaire單顆鑽石戒指,以優雅獨特猶如羽毛的上揚式鑲嵌演繹展翅之美,採用無底托的創新設計能360度鑑賞世上車工最完美的鑽石,並全面引進光線、綻放最璀璨光芒,提供戒圈鑲鑽和無鑽兩種選擇。同系列的Vela Halo則在主鑽周圍鑲嵌小鑽,不僅有放大的視覺效果,整體也更顯白亮。

Vela系列的焦點款式亦包括猶如羽毛的Vela Cocktail鑽石套戒,以具象的手法勾勒飛揚的羽翼,除了單獨本身就以份量感令人目不轉睛,還可以與單鑽戒指堆疊配戴,綻放更為搶眼奪目的光芒。項鍊鍊墜設計以兩條交錯的羽毛象徵兩顆心的牽絆,亦有環繞整圈的款式,顯得輕盈飛揚。爬耳式耳環則以優美的羽毛造型蜿蜒耳際,並以一顆垂墜的靈動美鑽營造視覺焦點。

系列戒指的鑽石多採用以往較為少見的法式鑲嵌製作,能從側面引進更多光線,又稱為「燕尾鑲嵌」,所需工時為傳統鑲嵌設計的四倍。從側面觀察可見與一般的鋪鑲鑽石相當不同,緊貼鑽石的貴金屬必須為每一顆鑽石仔細雕琢出深V形刻面,並經匠師精細拋光,使光線能在鑽石內徹底折射,反射出動人的光芒和火彩。