起航迎人生新篇章！Hearts On Fire推全新Vela法式鑲嵌
「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire以擁有獨特完美的車工的璀璨鑽石聞名，在今年6月全球發表全新Vela系列，拉丁文意為啟航，象徵展開新航程、迎接人生新篇章之意，設計則以輕柔優雅的羽毛為主要靈感，以柔美的曲線刻畫羽毛的飄逸靈巧，也有展翅高飛的意象。共11款全新的設計，包括單鑽戒指、主鑽周圍裝飾整圈鑽石的Halo鑽戒、百搭線戒、耳環、項鍊、鍊墜項鍊、手鐲等，訂婚單鑽戒指作品以鉑金製作，其他款式則提供白k金與玫瑰金兩種金屬素材選擇，
Vela系列優美的Vela Solitaire單顆鑽石戒指，以優雅獨特猶如羽毛的上揚式鑲嵌演繹展翅之美，採用無底托的創新設計能360度鑑賞世上車工最完美的鑽石，並全面引進光線、綻放最璀璨光芒，提供戒圈鑲鑽和無鑽兩種選擇。同系列的Vela Halo則在主鑽周圍鑲嵌小鑽，不僅有放大的視覺效果，整體也更顯白亮。
Vela系列的焦點款式亦包括猶如羽毛的Vela Cocktail鑽石套戒，以具象的手法勾勒飛揚的羽翼，除了單獨本身就以份量感令人目不轉睛，還可以與單鑽戒指堆疊配戴，綻放更為搶眼奪目的光芒。項鍊鍊墜設計以兩條交錯的羽毛象徵兩顆心的牽絆，亦有環繞整圈的款式，顯得輕盈飛揚。爬耳式耳環則以優美的羽毛造型蜿蜒耳際，並以一顆垂墜的靈動美鑽營造視覺焦點。
系列戒指的鑽石多採用以往較為少見的法式鑲嵌製作，能從側面引進更多光線，又稱為「燕尾鑲嵌」，所需工時為傳統鑲嵌設計的四倍。從側面觀察可見與一般的鋪鑲鑽石相當不同，緊貼鑽石的貴金屬必須為每一顆鑽石仔細雕琢出深V形刻面，並經匠師精細拋光，使光線能在鑽石內徹底折射，反射出動人的光芒和火彩。
為歡慶Vela系列全球上市，自即日起至9月15日止同步於線上線下舉辦「Show Your Love見證真愛月月抽」活動，活動期間凡預約來店鑑賞並於臉書和IG社群貼文分享自身愛情故事、完成指定標註，即可參加鑽石項鍊抽獎；期間若消費並於臉書和IG社群貼文分享貼文、完成指定標註，還另提供現金折抵並能參加購物金抽獎活動。詳情請洽專門店或官網。
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