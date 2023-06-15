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起航迎人生新篇章！Hearts On Fire推全新Vela法式鑲嵌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑽石戒指，主鑽約50分，約17萬5,000元起；Vela Cocktail白K金鑽石套戒，約21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑽石戒指，主鑽約50分，約17萬5,000元起；Vela Cocktail白K金鑽石套戒，約21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire以擁有獨特完美的車工的璀璨鑽石聞名，在今年6月全球發表全新Vela系列，拉丁文意為啟航，象徵展開新航程、迎接人生新篇章之意，設計則以輕柔優雅的羽毛為主要靈感，以柔美的曲線刻畫羽毛的飄逸靈巧，也有展翅高飛的意象。共11款全新的設計，包括單鑽戒指、主鑽周圍裝飾整圈鑽石的Halo鑽戒、百搭線戒、耳環、項鍊、鍊墜項鍊、手鐲等，訂婚單鑽戒指作品以鉑金製作，其他款式則提供白k金與玫瑰金兩種金屬素材選擇，

Vela系列優美的Vela Solitaire單顆鑽石戒指，以優雅獨特猶如羽毛的上揚式鑲嵌演繹展翅之美，採用無底托的創新設計能360度鑑賞世上車工最完美的鑽石，並全面引進光線、綻放最璀璨光芒，提供戒圈鑲鑽和無鑽兩種選擇。同系列的Vela Halo則在主鑽周圍鑲嵌小鑽，不僅有放大的視覺效果，整體也更顯白亮。

Vela系列的焦點款式亦包括猶如羽毛的Vela Cocktail鑽石套戒，以具象的手法勾勒飛揚的羽翼，除了單獨本身就以份量感令人目不轉睛，還可以與單鑽戒指堆疊配戴，綻放更為搶眼奪目的光芒。項鍊鍊墜設計以兩條交錯的羽毛象徵兩顆心的牽絆，亦有環繞整圈的款式，顯得輕盈飛揚。爬耳式耳環則以優美的羽毛造型蜿蜒耳際，並以一顆垂墜的靈動美鑽營造視覺焦點。

系列戒指的鑽石多採用以往較為少見的法式鑲嵌製作，能從側面引進更多光線，又稱為「燕尾鑲嵌」，所需工時為傳統鑲嵌設計的四倍。從側面觀察可見與一般的鋪鑲鑽石相當不同，緊貼鑽石的貴金屬必須為每一顆鑽石仔細雕琢出深V形刻面，並經匠師精細拋光，使光線能在鑽石內徹底折射，反射出動人的光芒和火彩。

為歡慶Vela系列全球上市，自即日起至9月15日止同步於線上線下舉辦「Show Your Love見證真愛月月抽」活動，活動期間凡預約來店鑑賞並於臉書和IG社群貼文分享自身愛情故事、完成指定標註，即可參加鑽石項鍊抽獎；期間若消費並於臉書和IG社群貼文分享貼文、完成指定標註，還另提供現金折抵並能參加購物金抽獎活動。詳情請洽專門店或官網。

Hearts On Fire呈獻全新Vela系列，象徵展開人生全新篇章。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire呈獻全新Vela系列，象徵展開人生全新篇章。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約50分，約21萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Halo鉑金鑲鑽戒指，主鑽約50分，約21萬7,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Cocktail玫瑰金鑽石套戒，約21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Cocktail玫瑰金鑽石套戒，約21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金鑽石耳環，約15萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela白K金鑽石耳環，約15萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑲鑽項鍊，約101萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑲鑽項鍊，約101萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover白K金鑽石項鍊，主鑽約20分，約11萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover白K金鑽石項鍊，主鑽約20分，約11萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，約143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，約143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire呈獻全新Vela系列，羽毛設計象徵展開人生全新篇章。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire呈獻全新Vela系列，羽毛設計象徵展開人生全新篇章。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire呈獻全新Vela系列，羽毛設計象徵展開人生全新篇章。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire呈獻全新Vela系列，羽毛設計象徵展開人生全新篇章。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Cocktail白K金鑽石套戒，約21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Cocktail白K金鑽石套戒，約21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover白K金鑽石手鐲，約36萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Crossover白K金鑽石手鐲，約36萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約30分，10萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑲鑽戒指，主鑽約30分，10萬8,000元起。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 戒指

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