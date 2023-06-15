「浪漫速成班」李彩玟帥拎行李箱擺拍迷倒粉絲 網「麻煩也把我打包帶走！」

因為出演韓劇「浪漫速成班」飾演學霸高中生的李彩玟，帥氣又專情的態度，讓觀眾也注意到這個寶藏男孩，人氣直線上升。今年22歲的他，有著大長腿跟深邃五官線條，亦受到不少精品喜愛，邀請出席活動，而TUMI也覺得李彩玟的外型亮眼，透過他來演繹新配色招牌行李箱，同樣有著高迴響，甚至讓網友回應說「請把我裝進去吧！」

李彩玟於2021年才正式出道，但旋即就出演了許多人氣韓劇，擔任配角，包括「還魂：光與影」、「浪漫速成班」，以及將上檔的「今生也請多指教」。五官俊秀，加上逼近190公分的身高，讓人很難忽視李彩玟的存在，相信照這個態勢發展，他當上男主角的日子，也不會太遠。而精品品牌也感受到了李彩玟的魅力，時常邀請他出席活動站台，畢竟天生的衣架子，不管什麼造型都能駕馭。而奢華行李裝備品牌TUMI也同樣相中李彩玟的高人氣，於是邀請他演繹新款丁香紫19 DEGREE旅行箱和ALPHA-BRAVO商務後背包，大長腿的他現身街頭，就像在走時裝伸展台一樣。所以帥照曝光後，粉絲回應說「請把我的行李也放進去」、「不用說了！把我打包帶走吧」。

Samsonite找了中國當紅男星楊洋擔任品牌大使，形象照釋出後同樣引起熱烈討論，並帶動銷售，網友們只求購入跟偶像同款的行李箱與後背包。圖／摘自微博

除了李彩玟之外，另一行李裝備品牌Samsonite則找了中國當紅男星楊洋擔任品牌大使，形象照釋出後同樣引起熱烈討論，並帶動銷售，網友們只求購入跟偶像同款的行李箱與後背包。而疫後旅遊熱潮不因高昂的機票價格讓國人卻步，於是台牌CROWN因應夏季氛圍，在熱銷的BOXY系列中，推出薄荷綠新配色來搶市，有著吸睛視覺更有清涼感受。

台牌CROWN因應夏季氛圍，在熱銷的BOXY系列中，推出薄荷綠新配色來搶市，有著吸睛視覺更有清涼感受。圖／CROWN提供

TUMI覺得李彩玟的外型亮眼，透過他來演繹新配色招牌行李箱，同樣有著高迴響。圖／摘自instagram

TUMI覺得李彩玟的外型亮眼，透過他來演繹新配色招牌行李箱，同樣有著高迴響。圖／摘自instagram

TUMI ALPHA-BRAVO系列NAVIGATION後背包，22,800元。圖／TUMI提供