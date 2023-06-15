adidas Golf攜手「周董」愛牌 融合學院風讓高爾夫球裝也變潮！
潮流化幾乎是每個時尚品牌的顯學，而adidas Golf也不例外，迎接夏季到來，選擇和「周董」周杰倫也喜愛的高爾夫球服飾Bogey Boy合作。讓原本運動感服裝，融入了復古感與學院風特色；還推出聯名鞋款，曝光後就有網友表示「開始想學打高爾夫球了！」
adidas Golf此次與周杰倫私下打球時也會穿的品牌Bogey Boy攜手，自70和80年代的高爾夫球服飾中汲取靈感，加入學院風精緻特色，並採用了白、灰藍與草綠為主軸，推出一系列的男、女裝和鞋款。特別的是在Bogey Boy創辦人Macklemore主導下，這也是adidas Golf首個採用三葉草標誌的服裝系列，無論在立領開襟Polo衫、V領背心，運用adidas WARPKNIT技術打造的下身服飾及趣味圖案T恤和五分割帽、皮革高爾夫手套和帶有鱷魚紋理、金屬配件的皮革旅行袋都能看到。
除了服飾之外，作為Bogey Boys聯名系列的一部分，adidas Golf還推出全新、限量無釘MC80鞋款，將80年代adidas經典鞋款外觀與現代技術相結合。於是MC80鞋款以全白色高級皮革製成，搭配中底螺紋紋路，展現細節與質感。鞋款採用皮革內裡與鞋墊，搭配無釘TPU外底上的TORSION BRIDGE技術，提供出色扭力控制及穩定性，設計師巧妙地將BOOST緩震技術隱藏在鞋跟處，增添舒適度。而adidas Golf也預告，除了限量款MC80鞋，之後還會推出其他配色，供球友來挑選穿搭。
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