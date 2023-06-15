adidas Golf攜手「周董」愛牌 融合學院風讓高爾夫球裝也變潮！

潮流化幾乎是每個時尚品牌的顯學，而adidas Golf也不例外，迎接夏季到來，選擇和「周董」周杰倫也喜愛的高爾夫球服飾Bogey Boy合作。讓原本運動感服裝，融入了復古感與學院風特色；還推出聯名鞋款，曝光後就有網友表示「開始想學打高爾夫球了！」

adidas Golf此次與周杰倫私下打球時也會穿的品牌Bogey Boy攜手，自70和80年代的高爾夫球服飾中汲取靈感，加入學院風精緻特色，並採用了白、灰藍與草綠為主軸，推出一系列的男、女裝和鞋款。特別的是在Bogey Boy創辦人Macklemore主導下，這也是adidas Golf首個採用三葉草標誌的服裝系列，無論在立領開襟Polo衫、V領背心，運用adidas WARPKNIT技術打造的下身服飾及趣味圖案T恤和五分割帽、皮革高爾夫手套和帶有鱷魚紋理、金屬配件的皮革旅行袋都能看到。

聯名Bogey Boy也是adidas Golf首個採用三葉草標誌的服裝系列。圖／adidas Golf提供

除了服飾之外，作為Bogey Boys聯名系列的一部分，adidas Golf還推出全新、限量無釘MC80鞋款，將80年代adidas經典鞋款外觀與現代技術相結合。於是MC80鞋款以全白色高級皮革製成，搭配中底螺紋紋路，展現細節與質感。鞋款採用皮革內裡與鞋墊，搭配無釘TPU外底上的TORSION BRIDGE技術，提供出色扭力控制及穩定性，設計師巧妙地將BOOST緩震技術隱藏在鞋跟處，增添舒適度。而adidas Golf也預告，除了限量款MC80鞋，之後還會推出其他配色，供球友來挑選穿搭。

adidas Golf聯名Bogey Boy系列無釘MC80鞋款，8,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列皮革旅行袋，15,800元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列女高腰裙，2,490元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列V領毛衣背心，3,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列女連身褲，3,490元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列長褲，2,890元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列直筒長褲，3,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列外套，4,290元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列短袖條紋POLO衫，2,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列短袖POLO衫，2,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列T恤，1,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列直筒長褲，3,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列T恤，1,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列短袖POLO衫，2,690元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列皮革手套，890元。圖／adidas Golf提供

adidas Golf聯名Bogey Boy系列短袖條紋POLO衫，2,690元。圖／adidas Golf提供