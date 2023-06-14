7-ELEVEN補班日優惠連發 限時2天哈根達斯雪糕第2件2折

上半年最後一個逼人的補班日就在這週六，7-ELEVEN整合CITY系列現調飲品及哈根達斯雪糕全品項活動，串聯線上線下推出一系列優惠活動，讓上班族可以揪團喝咖啡喝茶及珍珠、吃冰，互相打氣度過補班日。

OPEN POINT行動隨時取即日起至6月20日率先推出系列優惠，新品CITY PEARL冰檸檬冬瓜珍珠每日限量2杯特價99元、CITY PRIMA小農水果冰磚精品咖啡「橙香陽光」、「檸靜時光」每日限量買2送2。CITY CAFE西西里風檸檬咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡、桂花風味蘋果咖啡、桂花風味蘋果氣泡咖啡任選4杯優惠價225元、CITY CAFE濃萃美式咖啡4杯優惠價120元、CITY燕麥系列指定冰飲（CITY CAFE 大杯燕麥拿鐵、CITY TEA燕麥奶茶及CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶）4杯優惠價210元、CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵4杯優惠價310元、CITY CAFE風味飲指定冰飲（皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵/焙烤榛果風味拿鐵/脆酷摩卡咖啡/巧克力可可歐蕾）4杯優惠價185元。凡於活動期間購買「打氣一夏」指定咖啡案型並轉贈好友，還可獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場。

6月16日至6月18日限時3天，CITY系列門市另推出限定優惠，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA中杯精品燕麥拿鐵、CITY PEARL大杯黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA特大杯燕麥奶茶任選買2送1。