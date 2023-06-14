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G-SHOCK頂級系列新表款 自帶炫彩光芒凸顯精湛工藝

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
G-SHOCK MT-G系列以極光為靈感，打造了全新MTG-B3000PRB腕表，自帶炫目光芒，使人過目難忘。圖／CASIO提供
G-SHOCK MT-G系列以極光為靈感，打造了全新MTG-B3000PRB腕表，自帶炫目光芒，使人過目難忘。圖／CASIO提供

CASIO旗下的G-SHOCK因應不同消費市場，分別開發出全金屬素材的MR-G跟混合部分樹脂的MT-G皆屬於頂規系列，一直以來也是品牌叱吒鐘表界的雙刃。這季，MT-G率先出手，以極光為靈感，打造了全新MTG-B3000PRB腕表，自帶炫目光芒，使人過目難忘。

近幾年，G-SHOCK幾乎把製表心力放在革新經典設計款，紛紛推出了過去為樹脂材質，新版本則為金屬表殼；以及幾乎無對手的電鍍運用技巧。近期推出的全新MTG-B3000PRB腕表，就集結了上述的特色為一身。採用雙層碳核心防護構造，透過碳纖維強化樹脂中層表殼保護機芯，外層再以金屬零件打造出高密合的表殼。招牌爪型背蓋的側邊凸起設計作為固定表帶的表耳與表冠和按鈕的防護裝置，一體成型的技術更是有助於腕表變得輕盈。

G-SHOCK MTG-B3000PRB腕表，紫色半透明表帶搭配經棕色與紫色離子IP鍍膜扣環零件，展現猶如極光色彩。圖／CASIO提供
G-SHOCK MTG-B3000PRB腕表，紫色半透明表帶搭配經棕色與紫色離子IP鍍膜扣環零件，展現猶如極光色彩。圖／CASIO提供

同時為了呼應「極光」靈感，G-SHOCK將不鏽鋼表圈施以再結晶技術與深層硬化處理後，再覆以彩虹離子IP鍍膜，打造出獨一無二的樣貌。底蓋同樣由經過彩虹離子IP鍍膜處理的不鏽鋼製成，再進行重新拋光工藝僅去除表殼背蓋凸起處的塗層，將金屬原有光澤與多彩色調相結合，塑造出特殊的表面處理。表帶部分則採用紫色半透明合成樹脂，搭配經棕色與紫色離子IP鍍膜扣環零件，展現猶如極光色彩。有了炫目外觀，MTG-B3000PRB腕表還配備Tough Solar太陽能動力系統、世界六局電波MULTIBAND 6時間校準訊號與Mobile Link功能，可與智慧型手機配對，透過專屬應用程式自動調校到正確時間。

G-SHOCK MTG-B3000PRB腕表，42,000元。圖／CASIO提供
G-SHOCK MTG-B3000PRB腕表，42,000元。圖／CASIO提供

背蓋經過彩虹離子IP鍍膜處理後再進行重新拋光工藝，僅去除背蓋凸起處的塗層。圖／CASIO提供
背蓋經過彩虹離子IP鍍膜處理後再進行重新拋光工藝，僅去除背蓋凸起處的塗層。圖／CASIO提供

腕表 極光 G-SHOCK

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