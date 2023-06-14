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內行都知道等這一波！GU迎618購物節單品百元即可入手

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
迎接618購物節的到來，GU於6月16日至6月21日連續6天推出精選夏季男、女裝祭出超值優惠，單品最低只要百元即可入手。圖／GU提供
迎接618購物節的到來，GU於6月16日至6月21日連續6天推出精選夏季男、女裝祭出超值優惠，單品最低只要百元即可入手。圖／GU提供

迎接618購物節的到來，GU於6月16日至6月21日連續6天推出精選夏季男、女裝祭出超值優惠，單品最低只要百元即可入手。而內行的人都知道，ZARA每年都會有兩波購物優惠，夏季折扣就從今晚（6/14）的品牌手機應用程式搶先開跑，預料將有低至5折起的服裝，可以撿便宜。

感受到消費者的期待，於是GU特別於6月16日至6月21日連續6天推出「618購物節」，而且不論是網路商店及實體店舖皆有好康。包含涼夏必備的女裝bra-feel 2WAY短版細肩帶背心、女裝垂墜立領襯衫，以及男裝休閒風T恤等，都有超值價格；指定款男裝內褲只要100元即可輕鬆入手。不僅是上衣，包括女裝休閒輕便短褲、男裝休閒及膝短褲，或是今年最流行的工裝風人氣單品女裝工作輕便褲等，也都直接現折百元。聰明消費者更懂得在活動期間於GU網路商店使用LINE Pay付款，滿額最高享8%回饋；下單滿額加購指定包款現折200元。

雖然不是因為618購物節，但ZARA也選在此刻讓夏季折扣季登場，而且由品牌手機應用程式搶先於今晚（6/14）10點開跑，官網則在晚間11點接力。ZARA實體門市則是自6月15日起，並會在前三天，提早自10點開始營業，並會至少比平常延後1小時閉店，滿足想大肆血拚的消費者。另外，去年登台展店的COS則自今日起，於台北101專賣店推出購物優惠，最低5折起，讓想嚐鮮的人多了一個購物藉口。

雖然不是因為618購物節，但ZARA也選在此刻讓夏季折扣季登場，而且由品牌手機應用程式搶先於今晚（6/14）10點開跑。圖／ZARA提供
雖然不是因為618購物節，但ZARA也選在此刻讓夏季折扣季登場，而且由品牌手機應用程式搶先於今晚（6/14）10點開跑。圖／ZARA提供
GU女裝立領襯衫連身裙祭出優惠價590元，且有多種顏色可選擇，不僅可單穿也可當罩衫使用，帶來豐富穿衣體驗。圖／GU提供
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GU男女適穿的「牛仔寬版直筒褲」祭出全新價格，寬鬆的版型加上打褶設計，展現夏日舒適俐落風格。圖／GU提供
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GU 618購物節推出網路商店獨家加購優惠，單筆消費滿額就可用390元把「編織托特包」帶回家。圖／GU提供
GU 618購物節推出網路商店獨家加購優惠，單筆消費滿額就可用390元把「編織托特包」帶回家。圖／GU提供

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